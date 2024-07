Tin tặc dùng AI tạo mã độc tống tiền, doanh nghiệp đối phó thế nào?

(VTC News) -

Hiện nay, AI đang định hình lại cả hành vi của người tiêu dùng và cơ sở hạ tầng với nhiều tác động sâu sắc đến các doanh nghiệp. Sự bùng nổ của các công cụ hỗ trợ AI đang góp phần nâng cao năng suất làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và các tổ chức lớn ngày càng gia tăng tích hợp Mô hình ngôn ngữ lớn riêng (LLM).

Bên cạnh đó, tội phạm mạng cũng đã thích nghi và khai thác AI như một vũ khí then chốt, tạo ra các loại hình tấn công mới và gây ra những thách thức mới cho chủ nhân tài sản số, đặc biệt là tài sản số của các doanh nghiệp.

Đứng trước xu hướng của tội phạm mạng ứng dụng AI để khai thác lỗ hổng bảo mật, Trend Micro - công ty hàng đầu toàn cầu về an ninh mạng - đã xây dựng tầm nhìn toàn cầu về ứng dụng AI trong an ninh mạng khi tích hợp công nghệ AI Tạo sinh (Generative AI – Gen AI) vào nền tảng mang tên Vision One.

Đây là một trung tâm điều hành an ninh mạng thống nhất có nhiệm vụ bảo vệ, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa tinh vi và truy vết các lộ trình tấn công, bao gồm cả truy cập mạng Zero Trust.

Ưu điểm của Vision One là có thể phát hiện các mối đe dọa bảo mật một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu bảo mật ngày càng cao của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên Gen AI.

Trend Micro giới thiệu nền tảng bảo mật an ninh mạng tiên tiến Vision One của mình tới 64 quốc gia và nhiều điểm đến thông qua Chuỗi sự kiện an ninh mạng toàn cầu với chủ đề “World Tour: Risk to Resilience 2024” (Từ rủi ro tới sự vững vàng trong An Ninh bảo mật năm 2024). Ngày 18/7, Risk to Resilience 2024 đã tới Hà Nội, Việt Nam.

Bà Piyatida Tantrakul, Giám đốc Trend Micro khu vực Indochina đã có bài phát biểu về "Tương lai được hỗ trợ bởi AI: Một trật tự thế giới mới" tại sự kiện ở Hà Nội, qua đó nêu bật sự phát triển nhanh chóng của AI và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng AI như một chất xúc tác tăng trưởng và bảo vệ dữ liệu của tổ chức trước các vụ tấn công mạng".

Trend Micro cũng cho biết đang xem xét việc triển khai AI trên bốn lĩnh vực chính: Bảo vệ người dùng AI trước các cuộc tấn công và sử dụng sai mục đích; Bảo vệ các hệ thống AI được các tổ chức sử dụng; Bảo mật các trung tâm dữ liệu AI trong kỷ nguyên mới; Hệ thống an ninh mạng do AI hỗ trợ.

Đồng thời, hãng bảo mật cũng phân tích các bước đi cụ thể để tăng cường hơn nữa năng lực bảo mật an ninh mạng của mình thông qua các chiến lược phát triển.

Hợp tác với NVIDIA, phát triển AI dành cho bảo mật

Trend Micro đã hợp tác với NVIDIA, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI và nổi tiếng về những đổi mới về GPU và trung tâm dữ liệu, để cùng đầu tư vào các nguồn lực nhằm phát triển các hệ thống an ninh mạng được hỗ trợ bởi AI.

Theo đó, nền tảng NVIDIA Morpheus được tạo ra nhằm phát hiện mối đe dọa bảo mật một cách nhanh chóng còn NVIDIA NIM là công nghệ bảo mật mới và được tích hợp chung với nhau. Các giải pháp này sẽ phục vụ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đám mây công cộng và khách hàng tư nhân, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ cần bảo vệ cơ sở dữ liệu trong nước.

Giải pháp AI dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Bà Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc quốc gia của Trend Micro tại Việt Nam chia sẻ về cách thức mà nền tảng Trend Micro Vision One được hỗ trợ bởi AI có thể tiếp sức cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, các hình thức tấn công vào hệ thống bảo mật của doanh nghiệp ngày càng đa dạng đòi hỏi an ninh mạng phải phát triển thành một nền tảng đa năng, có khả năng phòng thủ thông minh trước các mối đe dọa bảo mật như giả lập chuyên sâu (Deepfake) hoặc đầu độc bằng công cụ AI (Prompt Injections), qua đó xác định chính xác những kẻ tấn công. Giải pháp toàn diện này chính là những gì mà Trend Micro Việt Nam đang mang đến cho khách hàng của mình.

Ngoài nền tảng bảo mật được hỗ trợ bởi AI, công ty còn đào tạo đội ngũ của mình một cách toàn diện về an ninh mạng, phát triển nhân viên trở thành những cố vấn bảo mật tin cậy có khả năng trao đổi các vấn đề kỹ thuật với khách hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch chiến lược về an toàn thông tin trong vòng từ 3- 5 năm tới.

“Tại Việt Nam, chúng tôi có một đội ngũ bảo mật chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, trang bị nhiều kĩ năng tuỳ biến đang trực tiếp hỗ trợ cho thị trường. Đội ngũ của chúng tôi giúp khách hàng phân tích những vấn đề mà họ đang gặp phải, cảnh báo đưa ra hướng xử lí và đảm bảo rằng họ luôn cảm thấy được an toàn và phát triển bền vững”, bà Nguyễn Minh Hoàng khẳng định.