Công nghệ 24/10: Huawei Pura 90 Plus lộ camera 1 inch, RTX 5090 bị trộm ở Brazil

(VTC News) -

Huawei Pura 90 Plus lộ thêm thông tin

Điểm đáng chú ý của thiết bị là camera chính 50 megapixel, sử dụng cảm biến kích thước 1 inch kết hợp ống kính thay đổi khẩu độ, cho phép người chụp chủ động kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station trên Weibo, Pura 90 Plus có thể được trang bị ba camera sau. Tuy nhiên, thông số của camera góc siêu rộng và telephoto chưa được xác nhận.

Hiện cũng chưa rõ Huawei có đưa xuống mẫu máy này ống kính tiềm vọng telephoto 200 megapixel, khẩu độ f/2.6 và zoom quang học 4x như trên phiên bản đầu bảng hay không.

Ngoài camera, smartphone này được cho là có màn hình 6,8 inch, độ phân giải 1.5K, với bốn tùy chọn màu gồm Snow White, Morning Gold, Haze Purple và Obsidian (đen).

Tên gọi Plus gợi ý sản phẩm có thể được định giá thấp hơn các phiên bản Pro. Huawei chưa công bố ngày ra mắt, giá bán và đầy đủ thông số kỹ thuật.

Lô RTX 5090 trị giá 12,4 tỷ đồng bị đánh cắp tại Brazil

Một chiếc card đồ họa Zotac Gaming GeForce RTX 5090 được cho là thuộc lô hàng bị đánh cắp tại sân bay quốc tế Guarulhos, Brazil, đã xuất hiện trên sàn thương mại điện tử OLX với giá hơn 6.000 USD, tương đương khoảng 158,4 triệu đồng.

Hình ảnh do người bán đăng tải để lộ số sê-ri sản phẩm, giúp đối chiếu với lô hàng bị mất. Tin rao hiện đã bị gỡ xuống, trong khi danh tính người bán chưa được xác định.

Lô hàng nhập khẩu từ Mỹ có tổng giá trị ước tính gần 470.000 USD, tương đương 12,4 tỷ đồng. Hàng đến Brazil ngày 20/9, được đăng ký với hải quan ngày 24/9 và cho phép xuất kho ngày 25/9. Tuy nhiên, hai pallet hàng đã biến mất.

Cảnh sát nghi hai nhân viên vận hành xe nâng thuê ngoài đã đưa các pallet hàng ra khỏi kho từ ngày 21/9. Một nhân viên kiểm hàng thứ ba bị nghi giải phóng lô hàng khỏi hệ thống, giúp hàng vượt qua khâu kiểm soát điện tử.

Số thiết bị sau đó được chất lên xe tải và chưa được tìm thấy. Vụ việc vẫn đang được điều tra, chưa có kết luận kết tội những người bị nghi liên quan.

Canva phát triển mô hình AI tạo ảnh có khả năng lập kế hoạch trước

Canva đã giới thiệu Canva Craft, mô hình trí tuệ nhân tạo tạo hình ảnh do nền tảng tự phát triển, cạnh tranh với các giải pháp từ OpenAI, Microsoft và Google.

Công nghệ này sử dụng kiến trúc hai giai đoạn, cho phép hệ thống lập kế hoạch thiết kế trước khi kết xuất hình ảnh nhằm cải thiện độ chính xác, tính nhất quán và khả năng kiểm soát kết quả.

Canva Craft hỗ trợ tạo ảnh độ phân giải tối đa 2K với hơn 30 tỷ lệ khung hình khác nhau. Mô hình được thiết kế để phục vụ nhiều nhu cầu, từ ấn phẩm mạng xã hội, nội dung tiếp thị đến khung cảnh chân thực, tác phẩm nghệ thuật số và hình ảnh môi trường.

Hệ thống cũng hướng đến việc xử lý các yêu cầu phức tạp về vị trí đối tượng và độ rõ nét của chữ viết.

Canva cho biết đã huấn luyện Craft bằng hàng triệu mẫu thiết kế do con người tạo ra trong thư viện của nền tảng, bao gồm bài đăng mạng xã hội, bản thuyết trình, đồ họa thông tin và thực đơn.

Trên bảng xếp hạng mô hình tạo ảnh AI của Design Arena, Canva Craft hiện đứng thứ tư. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về GPT-Image-2.5 Sunburst, GPT-Image-2.5 Flare và GPT-Image-2 của OpenAI.