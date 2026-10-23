Japfa tăng hạng trong Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao

(VTC News) -

Tăng 5 bậc lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, Japfa Việt Nam khẳng định chiến lược phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ, đổi mới sản xuất và hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững.

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng lực vận hành và từng bước phát triển mô hình chăn nuôi hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Bảng xếp hạng Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao là chương trình đánh giá độc lập thường niên do Vietnam Report thực hiện, dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát độc lập.

Chương trình hướng đến những doanh nghiệp có năng lực phát triển, đổi mới công nghệ và thúc đẩy các mô hình sản xuất tiên tiến, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Japfa Việt Nam được vinh danh ở vị trí thứ ba trong Top 10 Công ty uy tín ngành Nông nghiệp Công nghệ cao năm 2026 tại Lễ công bố được tổ chức ngày 22/10 tại Hà Nội.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức từ biến động chi phí đầu vào, tác động của thời tiết và yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo vệ môi trường, việc ứng dụng công nghệ trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và tối ưu nguồn lực.

Đón đầu xu hướng này, Japfa Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong quản lý hoạt động chăn nuôi, hỗ trợ theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả giám sát sức khỏe vật nuôi và kiểm soát an toàn sinh học.

Đáng chú ý, Công ty ứng dụng hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi thể trạng, tình trạng ăn uống và các chỉ số liên quan đến vật nuôi, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đàn và chú trọng phúc lợi động vật.

Công ty ứng dụng công nghệ tiêm vắc-xin trong trứng tiên tiến tại các nhà máy ấp trứng hiện đại giúp chủ động bảo vệ sức khỏe đàn gà ngay từ giai đoạn phôi, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Bên cạnh đó, nền tảng phân tích dữ liệu Qlik được đưa vào sử dụng nhằm chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích, phục vụ tối ưu khẩu phần thức ăn và theo dõi tốc độ tăng trưởng của vật nuôi. Việc tích hợp Qlik với hệ thống JIMS cho phép đồng bộ dữ liệu, tăng cường năng lực phân tích và hỗ trợ ra quyết định chính xác, giúp cải thiện hiệu quả vận hành trong toàn bộ quy trình chăn nuôi.

Cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số, Công ty tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực con giống, dinh dưỡng và phòng bệnh. Tại các nhà máy sản xuất, nhiều giải pháp cải tiến thiết bị, sử dụng xe nâng điện và tái sử dụng bao bì cũng được triển khai nhằm giảm công lao động, nâng cao hiệu suất vận hành và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, Japfa Việt Nam chú trọng lồng ghép các giải pháp môi trường vào hoạt động chăn nuôi. Tại các trang trại, chất thải chăn nuôi được xử lý bằng các phương pháp sinh học, tạo nguồn nguyên liệu để tái sử dụng làm phân bón hoặc sản xuất khí sinh học. Cách tiếp cận này góp phần tận dụng tài nguyên, giảm lượng chất thải cần xử lý và hỗ trợ tiết kiệm năng lượng.

Các giải pháp trên nằm trong định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, trong đó tài nguyên được khai thác và sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sản xuất.

Không chỉ tập trung vào hoạt động vận hành, Japfa Việt Nam còn chuyển giao kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi thông qua mô hình hợp tác gia công với nông dân. Với giải pháp đồng bộ về con giống, thức ăn chăn nuôi và hỗ trợ chuyên môn, Công ty giúp các hộ tiếp cận quy trình chăn nuôi có kiểm soát, tăng cường thực hành an toàn sinh học và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Việc kết hợp nguồn lực doanh nghiệp với kinh nghiệm thực tiễn của người chăn nuôi góp phần nâng cao năng lực sản xuất toàn chuỗi. Đồng thời, mô hình hợp tác này giúp các hộ chăn nuôi từng bước đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng, an toàn và phát triển bền vững.

Với định hướng phát triển dài hạn, Japfa Việt Nam xác định công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thiện chuỗi giá trị Feed - Farm - Food. Thông qua việc tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi, Công ty hướng đến kiểm soát tốt hơn chất lượng, tối ưu quy trình vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển hài hòa giữa trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác với cộng đồng chăn nuôi.