iPhone Duo gập của Apple lộ điểm yếu về tản nhiệt

(VTC News) -

Mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ không chỉ ở bước đột phá về hình thái thiết bị so với các thế hệ smartphone của hãng trước đây, mà còn ở khả năng vận hành nhiệt lượng.

Các thử nghiệm độc lập ghi nhận thiết bị có xu hướng ấm lên nhanh chóng khi thực hiện gọi video, quay chụp liên tục hoặc chạy các ứng dụng đồ họa nặng. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của nhiệt lượng tới hiệu năng thực tế vẫn đang có nhiều luồng đánh giá trái chiều từ các chuyên gia kỹ thuật.

Rào cản vật lý từ cấu trúc buồng hơi siêu mỏng

Để giải bài toán năng lượng cho thiết bị gập, Apple trang bị vi xử lý A20 Pro cùng hệ thống buồng hơi tùy chỉnh tương tự dòng iPhone 18 Pro. Dù vậy, giới hạn không gian của thân máy gập buộc hãng phải làm mỏng buồng hơi này đáng kể. Nhằm bù đắp diện tích tản nhiệt bị thu hẹp, một dải dẫn nhiệt bằng graphite được luồn qua khu vực bản lề, hỗ trợ truyền bớt nhiệt lượng giữa hai nửa màn hình để tối ưu hóa quá trình phân tán nhiệt ra môi trường bên ngoài.

Thiết kế mỏng khiến Apple khó khăn trong việc sắp xếp linh kiện để có hiệu quả tản nhiệt tốt nhất.

Tuy nhiên, giải pháp công nghệ trên chưa thể giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt trong một số kịch bản sử dụng thực tế.

Joanna Stern - một chuyên gia đánh giá độc lập cho biết mặt lưng iPhone Duo nóng lên khi dùng FaceTime và chụp ảnh, đến mức cô phải chủ động ngắt cuộc gọi video giữa chừng do cảm giác cầm nắm khó chịu. Phản hồi về vấn đề, Apple khẳng định hiện tượng vỏ máy ấm lên chứng minh cơ chế tản nhiệt đang hoạt động đúng thiết kế nhằm rút nhiệt khỏi bộ xử lý để duy trì hiệu năng, song giải thích này vẫn chưa xoa dịu được cảm giác khó chịu của người dùng khi tiếp xúc trực tiếp với thân máy.

Trang tin The Verge cũng ghi nhận máy tăng nhiệt rõ khi quay phim chụp ảnh trong thời gian dài, đặc biệt là khi kích hoạt đồng thời hai màn hình với tính năng xem trước Duo Preview. Sau một thời gian hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao, hệ thống bắt đầu xuất hiện tình trạng giật khung hình và giảm tốc độ xử lý khi chạy các ứng dụng video bên thứ ba hoặc hệ sinh thái phần mềm từ Google.

Trong khi đó, trang PetaPixel cũng ghi nhận nhiệt lượng trên iPhone Duo có xu hướng tích tụ ở nửa bên phải thân máy khi mở hoàn toàn trong quá trình chỉnh sửa hình ảnh hoặc vận hành tác vụ nặng.

Phân hóa hiệu năng qua các bài kiểm tra áp lực cao

Các bài đo áp lực phần cứng phơi bày rõ hơn sự đánh đổi giữa kích thước vật lý và hiệu suất tản nhiệt. Trong thử nghiệm tải nặng 20 phút do kênh Mrwhosetheboss thực hiện, thiết bị ở trạng thái gập có xu hướng giữ nhiệt bên trong lâu hơn và duy trì hiệu năng thấp hơn mẫu iPhone 18 Pro Max. Khi mở hoàn toàn, diện tích màn hình lớn với mật độ điểm ảnh cao tiếp tục tạo thêm áp lực xử lý lên hệ thống, dù sự chênh lệch trong các tác vụ thông thường hàng ngày là không quá rõ rệt.

Chiếc iPhone gập đầu tiên sẽ cần thêm thời gian để có nhiều đánh giá từ người dùng thông qua quá trình sử dụng thực tế. (Ảnh: Thụy Phương)

Đo đạc thực tế của kênh HTX Studio qua bài kiểm tra chơi game liên tục 30 phút cho thấy iPhone Duo chạm ngưỡng 46,5 độ C, cao hơn mức 43,8 độ C của iPhone 18 Pro và 43,2 độ C trên iPhone 18 Pro Max. Nhiệt độ gia tăng buộc máy phải hạ hiệu năng, dẫn tới tốc độ khung hình sụt giảm khoảng 20% so với thế hệ 18 Pro, đồng thời độ sáng màn hình bị hạ từ mức kỳ vọng 300 nit xuống còn 185 nit để bảo vệ linh kiện.

Ở chiều ngược lại, một số đơn vị đánh giá cho rằng nhiệt độ chưa phải là khuyết điểm quá nghiêm trọng. Trang 9to5Mac nhận định máy hoạt động ấm hơn iPhone 18 Pro nhưng không gây sụt giảm hiệu năng đáng kể. Thử nghiệm đo độ ổn định bằng 3DMark của Tom’s Guide ghi nhận iPhone Duo đạt 75,9%, thấp hơn mức 79% của iPhone 18 Pro Max nhưng vẫn nhỉnh hơn mức 72% trên đối thủ Galaxy Z Fold 8, dù thân máy nóng hơn mẫu máy từ Samsung vài độ.

Còn trang Gizmodo đưa ra phản hồi lạc quan khi cho rằng buồng hơi mỏng vẫn kiểm soát tốt tình trạng nghẽn nhiệt, bảo đảm thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi huy động toàn bộ nhân CPU và GPU.

Sự khác biệt trong kết luận của các chuyên gia xuất phát từ thời lượng thử nghiệm, điều kiện môi trường xung quanh và cường độ của từng loại ứng dụng. Dù vậy, những dữ liệu đo đạc thực tế cho thấy kiểm soát nhiệt độ vẫn là bài toán mà Apple cần tiếp tục tối ưu hóa trên các thế hệ smartphone màn hình gập tiếp theo.