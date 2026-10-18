Anh phát triển taxi bay với ghế chịu gia tốc gấp 30 lần trọng trường Trái Đất

(VTC News) -

Công ty hàng không Vertical Aerospace của Anh ngày 16/10 công bố hợp tác với ANH Structure của Hàn Quốc để phát triển hệ thống ghế ngồi cho mẫu taxi bay điện Valo.

Điểm nổi bật của hệ thống ghế sử dụng công nghệ hấp thụ năng lượng 30G, được thiết kế nhằm tăng khả năng bảo vệ hành khách trong những tình huống va chạm mạnh.

Thiết kế taxi bay điện Valo của công ty Anh Vertical Aerospace. (Ảnh: Vertical Aerospace)

Chỉ số 30G tương đương mức gia tốc gấp 30 lần gia tốc trọng trường Trái Đất. Đây là mức rất lớn, có thể xuất hiện khi phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao bất ngờ va chạm và giảm tốc đột ngột.

Khi tai nạn xảy ra, máy bay có thể dừng lại rất nhanh nhưng cơ thể hành khách vẫn có xu hướng tiếp tục chuyển động theo quán tính. Điều này khiến người ngồi phải chịu lực tác động lớn, tăng nguy cơ chấn thương.

Ghế hấp thụ năng lượng được thiết kế để giảm tác động đó. Thay vì truyền gần như toàn bộ lực va chạm trực tiếp tới cơ thể, cấu trúc ghế có thể hấp thụ một phần năng lượng, giúp giảm lực truyền tới người ngồi khi máy bay giảm tốc đột ngột. Nhờ đó, nguy cơ chấn thương có thể được hạn chế.

Tuy nhiên, công nghệ 30G không đồng nghĩa hành khách chắc chắn an toàn trong mọi vụ tai nạn có gia tốc tương đương. Khả năng bảo vệ thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện va chạm và kết quả thử nghiệm của hệ thống ghế hoàn thiện.

Theo thỏa thuận, ANH Structure sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, thử nghiệm để chứng nhận và sản xuất ghế cho Valo. Các vị trí ngồi sẽ sử dụng chung một nền tảng thiết kế, giúp đơn giản hóa quá trình sản xuất và có thể áp dụng cho nhiều phiên bản máy bay.

Công ty Hàn Quốc hiện có các phê chuẩn về tổ chức thiết kế và sản xuất do Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) cấp. Tuy nhiên, Vertical Aerospace chưa công bố kết quả thử nghiệm va chạm của hệ thống ghế Valo hoàn thiện. Sản phẩm vẫn cần trải qua quá trình phát triển, kiểm tra và chứng nhận trước khi được đưa vào sản xuất.

Valo là mẫu taxi bay chạy điện do Vertical Aerospace phát triển, có phi công điều khiển và được thiết kế chở bốn hành khách. Công ty cũng có kế hoạch sử dụng chung nền tảng máy bay để phát triển phiên bản sáu hành khách, cùng các biến thể hybrid điện và tự hành trong tương lai.

Vertical Aerospace cho biết đã nhận khoảng 1.500 đơn đặt hàng trước từ khách hàng tại bốn châu lục, trong đó có American Airlines, Avolon và Japan Airlines. Tuy nhiên, đây mới là các cam kết đặt hàng, chưa phải số máy bay đã được sản xuất và bàn giao.