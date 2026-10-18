Công nghệ 18/10: Laptop AI chạm ngưỡng gần 200 triệu đồng, Sony nâng cấp Walkman

(VTC News) -

ASUS mở bán laptop ProArt P16 giá gần 200 triệu đồng

ASUS chính thức mở bán laptop đồ họa ProArt P16 trang bị nền tảng NVIDIA RTX Spark tại Việt Nam từ ngày 16/10. Phiên bản cao cấp nhất có bộ nhớ hợp nhất 128GB, giá 194,99 triệu đồng.

Sản phẩm được thiết kế để vận hành các hệ thống AI Agent, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và xử lý đồ họa phức tạp trực tiếp trên máy, không phụ thuộc vào dịch vụ AI đám mây.

ASUS công bố bốn cấu hình. Bản 14 inch, RAM 48GB có giá 114,99 triệu đồng, dự kiến bán trong tháng 11. Hai phiên bản 16 inch, RAM 48GB và 64GB có giá lần lượt 119,9 triệu đồng và 129,9 triệu đồng, dự kiến lên kệ cuối tháng 10. Bản 16 inch, RAM 128GB giá 194,99 triệu đồng đã mở bán.

ProArt P16 có thân máy dày 12,9mm, nặng 1,77kg, pin 99Wh. Màn hình cảm ứng OLED 4K hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1.600 nit và độ sai lệch màu Delta E dưới 1. Máy hướng đến người làm sáng tạo nội dung cần xử lý đồ họa và triển khai các quy trình AI ngay trên thiết bị.

Sony công bố ba máy nghe nhạc Walkman cao cấp

Sony giới thiệu ba máy nghe nhạc Walkman mới gồm NW-WM1ZM3, NW-WM1AM3 và NW-ZX900, với giá tại Mỹ lần lượt là 5.899 USD, 2.999 USD và 1.899 USD (khoảng 152,7 triệu, 77,6 triệu và 49,1 triệu đồng). Hãng bắt đầu nhận đặt trước từ ngày 15/10.

Trong đó, NW-WM1ZM3 là mẫu cao cấp nhất, sử dụng khung đồng OFC có độ tinh khiết 99,99%, kết hợp nắp lưng bằng đồng và dây dẫn KIMBER KABLE. Hai mẫu còn lại dùng khung hợp kim nhôm cùng mặt lưng đồng OFC mạ vàng.

Cả ba thiết bị hỗ trợ nhạc độ phân giải cao, nghe nhạc trực tuyến và công nghệ khuếch đại kỹ thuật số S-Master HX. Tính năng DSD Remastering Engine cho phép chuyển tín hiệu PCM lên định dạng DSD 11,2 MHz, áp dụng cả với nhạc lưu trữ và nhạc trực tuyến qua Wi-Fi.

NW-WM1ZM3 và NW-WM1AM3 có màn hình 5,5 inch, thời lượng phát nhạc MP3 tối đa khoảng 35 giờ. Trong khi đó, NW-ZX900 có màn hình 5 inch, pin đáp ứng tối đa 40 giờ phát MP3 hoặc 35 giờ nghe nhạc trực tuyến. Sony cũng nâng cấp mạch nguồn và bộ lọc tín hiệu nhằm cải thiện khả năng xử lý âm thanh.

FPT Transform 2026 tập trung bài toán triển khai AI

Ngày 17/10, Tập đoàn FPT tổ chức FPT Transform 2026 tại Hà Nội, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và dữ liệu. Sự kiện có hơn 50 phiên chuyên sâu, 10 hội thảo thực hành kỹ thuật và hơn 200 giải pháp được giới thiệu, trình diễn. Ban tổ chức cho biết hơn 1.700 vé đã được bán trước chương trình.

Tại phiên mở màn, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud nhấn mạnh việc chuyển từ bản trình diễn AI sang hệ thống vận hành thực tế đòi hỏi giải quyết các vấn đề về dữ liệu, hạ tầng, bảo mật, giám sát và khả năng mở rộng.

Các phiên chuyên môn đề cập việc sử dụng AI trong quy trình phát triển phần mềm, xây dựng tác tử AI và tự động hóa các công việc lập trình. Một số mô hình được giới thiệu cho phép nhiều tác tử đảm nhiệm các nhiệm vụ như lập kế hoạch, viết mã và kiểm thử.

Ở khâu vận hành, chương trình tập trung vào tối ưu mô hình ngôn ngữ lớn để xử lý đầu vào dài, duy trì tốc độ phản hồi và phục vụ nhiều người dùng đồng thời. Người tham dự thực hành triển khai mô hình trên GPU, Kubernetes và ứng dụng quy trình DevOps trên nền tảng đám mây.