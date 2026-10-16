Công nghệ 16/10: Red Magic 12 Pro+ có pin 8.400 mAh, Bixby hỗ trợ tiếng Việt

(VTC News) -

Red Magic 12 Pro+ dùng chip Snapdragon mới

Red Magic 12 Pro+ vừa được giới thiệu tại Trung Quốc, hướng đến game thủ với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, màn hình OLED 6,85 inch có tần số quét 185Hz và pin 8.400 mAh.

Máy sử dụng RAM LPDDR5T, bộ nhớ UFS 4.1 Pro, kết hợp chip chơi game RedCore R5 và chip điều khiển hiển thị G1. Hệ thống tản nhiệt ICE tích hợp quạt chủ động tốc độ 25.500 vòng/phút cùng cụm tản nhiệt chất lỏng.

Thiết bị hỗ trợ sạc có dây 120W, sạc không dây 80W và sạc nhánh khi chơi game. Camera sau gồm cảm biến chính 50MP có chống rung quang học và camera góc siêu rộng 50MP. Camera trước 16MP được đặt dưới màn hình.

Tại Trung Quốc, bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB có giá 6.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.050 USD (hơn 27 triệu đồng). Hai phiên bản RAM 16GB, bộ nhớ 512GB và 1TB có giá lần lượt 7.999 và 8.999 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng và 34,7 triệu đồng).

Bản giới hạn Golden Saga có RAM 24GB, bộ nhớ 1TB nhưng chưa công bố giá. Thời điểm mở bán quốc tế cũng chưa được xác nhận.

Trợ lý ảo Bixby của Samsung hỗ trợ tiếng Việt

Samsung bắt đầu triển khai tiếng Việt cho trợ lý ảo Bixby từ ngày 14/10. Cùng với tiếng Thái và tiếng Ba Lan, các ngôn ngữ mới nâng tổng số ngôn ngữ Bixby hỗ trợ lên 12.

Người dùng thiết bị Galaxy tại Việt Nam có thể ra lệnh, điều chỉnh cài đặt và tìm kiếm tính năng bằng cách diễn đạt tự nhiên, thay vì phải nhớ chính xác tên hoặc vị trí của từng mục trong menu.

Bên cạnh Bixby, hệ sinh thái Galaxy AI cũng được mở rộng ngôn ngữ. Các tính năng Call Assist, Note Assist, Interpreter và Transcript Assist bổ sung tiếng Hungary và tiếng Mã Lai, trong khi Live Translate hiện hỗ trợ tổng cộng 24 ngôn ngữ.

Tính năng Now Nudge, công cụ đề xuất thao tác dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình, cũng bổ sung 8 ngôn ngữ mới, nâng tổng số ngôn ngữ hỗ trợ lên 24.

Samsung cho biết các gói ngôn ngữ mới dành cho Galaxy AI sẽ tiếp tục được phát hành trong những tuần tiếp theo. Người dùng có thể tải trực tiếp các gói này trong phần Cài đặt của thiết bị.

Tin tặc dùng mật khẩu “123456” truy cập dữ liệu dân cư Đan Mạch

Một tin tặc tuyên bố dùng mật khẩu “123456” để truy cập trái phép hệ thống đăng ký dân cư trung ương Đan Mạch (CPR), nơi lưu trữ thông tin của khoảng 8,8 triệu người. Vụ việc được cho là xảy ra vào tháng 9/2026.

Doanh nghiệp liên quan được xác định là Pays ApS. Vụ việc bị phát hiện sau khi cơ quan nhà nước nhận thấy lượng truy vấn bất thường. Đài truyền hình TV 2 của nước này cho biết kẻ tấn công thực hiện khoảng 14 triệu lượt truy vấn tự động trong 10 ngày.

Người tự nhận thực hiện vụ việc cho biết đã sử dụng tài khoản của một cựu nhân viên, sau đó viết hai đoạn mã để trích xuất dữ liệu sang hệ thống bên thứ ba.

Người này còn tuyên bố có ba tài khoản sử dụng mật khẩu đơn giản như vậy. Các chi tiết này chưa được cơ quan chức năng xác nhận độc lập.

CPR lưu trữ khoảng 11 triệu hồ sơ, bao gồm cả người đã qua đời và người sống ở nước ngoài. Dữ liệu bị xâm nhập được cho là gồm họ tên, địa chỉ, mã CPR và thông tin nhận dạng khác. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các biện pháp tăng cường an ninh đã được triển khai.