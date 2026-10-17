(VTC News) -

Nhà sản xuất robot hình người của Mỹ là Boston Dynamics vừa công bố video gần 6 phút, giới thiệu hoạt động bên trong cơ sở chế tạo nguyên mẫu robot Atlas. Tại đây, các kỹ sư và chuyên viên cơ khí phối hợp thực hiện nhiều công đoạn, từ gia công linh kiện, lắp ráp đến bảo trì, sửa chữa robot.

Công ty cho biết nhóm kỹ thuật hiện cần khoảng một ngày để chế tạo một robot Atlas. Mục tiêu trong năm tới của họ là rút ngắn thời gian xuống còn một giờ, tiến tới chỉ vài phút trong tương lai. Tuy nhiên, đây là thời gian thực hiện quy trình chế tạo một robot, không đồng nghĩa dây chuyền có thể xuất xưởng hàng loạt với năng suất tương ứng.

Video bên trong nhà máy sản xuất robot hình người Atlas. (Nguồn: Boston Dynamics)

Điểm nổi bật trong cách vận hành của Boston Dynamics là đưa hoạt động gia công cơ khí vào ngay trong cơ sở nghiên cứu và phát triển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp bên ngoài. Nhờ đó, kỹ sư có thể trực tiếp trao đổi với thợ gia công về yêu cầu thiết kế, nhanh chóng điều chỉnh linh kiện và thử nghiệm những thay đổi trên robot thực tế.

Các bộ phận sau khi gia công có thể được chuyển sang lắp ráp ngay trong ngày hoặc ngày hôm sau, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển nguyên mẫu.

Cơ sở này được trang bị khả năng gia công cơ khí chính xác, bao gồm chế tạo các chi tiết có dung sai kích thước rất nhỏ và những bộ phận chuyên dụng như bánh răng. Đây là các linh kiện quan trọng giúp robot hình người phối hợp chuyển động, thực hiện thao tác lặp lại và duy trì khả năng vận hành ổn định.

Ngoài chế tạo linh kiện, nhóm kỹ thuật còn nghiên cứu cách tối ưu quy trình sản xuất, từ lựa chọn dụng cụ cắt, cải tiến phương pháp gia công đến sử dụng cánh tay robot hỗ trợ lắp ráp. Các công đoạn được điều chỉnh liên tục để phù hợp với những thay đổi trong thiết kế Atlas.

Việc nâng cao hiệu quả chế tạo cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cách Boston Dynamics phát triển robot. Các bộ phận của Atlas phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu như độ linh hoạt, độ bền, chi phí hợp lý và khả năng bảo trì dễ dàng, đặc biệt khi robot hướng tới ứng dụng trong môi trường công nghiệp.

Việc gia công, lắp ráp và sửa chữa nội bộ giúp Boston Dynamics mở rộng quy mô sản xuất Atlas và đẩy nhanh tiến độ phát triển. (Ảnh: Boston Dynamics)

Gần đây, công ty giới thiệu bàn tay bốn ngón mới dành cho Atlas. Thiết kế này cho thấy thách thức trong việc cân bằng giữa khả năng thao tác đa dạng và độ bền cần thiết để robot hoạt động liên tục.

Quy trình chế tạo nguyên mẫu nhanh giúp kỹ sư sớm thử nghiệm, phát hiện hạn chế và cải tiến thiết kế trước khi sản xuất trên quy mô lớn hơn.

Bên cạnh lắp ráp, cơ sở còn đảm nhiệm bảo trì và sửa chữa robot. Trong giai đoạn nghiên cứu, Atlas phải trải qua nhiều thử nghiệm và thay đổi phần cứng, khiến các bộ phận dễ phát sinh vấn đề. Việc tập trung đội ngũ kỹ thuật tại cùng một địa điểm giúp nhanh chóng xác định lỗi, sửa chữa và đưa robot trở lại thử nghiệm.

Nỗ lực rút ngắn thời gian chế tạo Atlas diễn ra khi các doanh nghiệp robot hình người ngày càng chú trọng mở rộng quy mô sản xuất.

Thông qua việc kết hợp nghiên cứu, gia công và lắp ráp tại cùng một cơ sở, Boston Dynamics kỳ vọng đẩy nhanh quá trình hoàn thiện Atlas, tạo nền tảng để đưa robot hình người vào ứng dụng công nghiệp rộng rãi hơn. Video cũng được công ty sử dụng để giới thiệu môi trường làm việc và thu hút nhân sự kỹ thuật.