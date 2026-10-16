Geleximco và Bách khoa Hà Nội khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành

(VTC News) -

Lễ khánh thành diễn ra ngày 15/10 với sự tham dự, chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn đại biểu cấp cao. Về phía Tập đoàn Geleximco có ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập; ông Vũ Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn.

Tại sự kiện, lãnh đạo Geleximco báo cáo về định hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, mô hình chuyển đổi số trường học cùng mục tiêu phổ cập giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp AI hỗ trợ học sinh, giáo viên, quản lý giáo dục trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Văn Hậu bày tỏ niềm vinh dự khi trở thành đối tác của một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đồng thời cho rằng, việc đưa Trung tâm vào hoạt động là tiền đề tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Thúc đẩy mô hình “3 nhà” trong đổi mới sáng tạo

Khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực tăng trưởng, mô hình phối hợp Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp (“3 nhà”) giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển công nghệ: nhà nước kiến tạo cơ chế, chính sách; nhà trường phát huy thế mạnh nghiên cứu, đào tạo nhân lực; doanh nghiệp đưa bài toán thực tiễn, nguồn lực và nhu cầu thị trường vào quá trình phát triển, thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm.

Việc Geleximco đồng hành cùng Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng Trung tâm là bước đi cụ thể để thúc đẩy sự kết nối ấy: thay vì dừng ở hoạt động đào tạo hay nghiên cứu riêng lẻ, hai bên hướng tới một môi trường để giảng viên, sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp cùng giải quyết các bài toán công nghệ, phát triển sản phẩm và hiện thực hóa ý tưởng.

Trung tâm được xây dựng theo mô hình Design Factory do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng năm 2008, kết nối con người, phương pháp, không gian sáng tạo và doanh nghiệp trong một hệ sinh thái.

Tại đây, sinh viên không chỉ tiếp cận kiến thức chuyên môn mà còn trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm, từ xác định vấn đề, tư duy thiết kế, chế tạo thử nghiệm đến đánh giá, hoàn thiện và hướng tới thương mại hóa.

Theo thông tin tại sự kiện, đây là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới Design Factory toàn cầu, được kỳ vọng trở thành không gian kết nối nghiên cứu liên ngành, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và tăng cường sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào đào tạo, phát triển công nghệ.

Đầu tư hạ tầng thực hành Robot và công nghệ giáo dục

Song song với việc phát triển Trung tâm, Geleximco đang đầu tư xây dựng tại Đại học Bách khoa Hà Nội một phòng thí nghiệm thực hành (Lab) công nghệ Robot và một Trung tâm Công nghệ giáo dục, qua đó mở rộng không gian thực hành, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đưa hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường đi vào chiều sâu.

Hai hạng mục này cho thấy định hướng mở rộng hợp tác từ đào tạo kỹ thuật truyền thống sang các lĩnh vực nhiều tiềm năng như tự động hóa, AI và giáo dục thông minh.

Khi được kết nối đồng bộ với đào tạo, nghiên cứu và hệ sinh thái doanh nghiệp, các không gian này có thể giúp sinh viên tiếp cận công nghệ mới, tham gia dự án thực tế, từng bước làm chủ công nghệ, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kết nối công nghệ, hướng tới hệ sinh thái giáo dục thế hệ mới

Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao đã tham quan gian hàng triển lãm của Geleximco, nơi giới thiệu nghiên cứu vi mạch bán dẫn (Semiconductor), hệ sinh thái giáo dục STEM, AI, tiếng Anh, giải pháp phòng học thông minh (Smart Classroom), thiết bị thực hành STEM sản xuất tại Việt Nam và các ứng dụng AI chuyên sâu trong giáo dục.

Những sản phẩm, giải pháp này cho thấy định hướng mở rộng của Geleximco sang lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời đưa thành tựu khoa học, công nghệ vào giáo dục và đào tạo. Qua hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, doanh nghiệp hướng tới từng bước hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, để kết quả nghiên cứu trở thành sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng.

Thúc đẩy mô hình “3 nhà”, đầu tư Trung tâm, phòng thí nghiệm Robot và Trung tâm Công nghệ giáo dục là những bước đi trong chiến lược phát triển của Geleximco, nhằm mở rộng hệ sinh thái công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đóng góp vào đổi mới sáng tạo quốc gia.