Công an xác minh clip bạo hành người bệnh ở phường Khánh Hội, TP.HCM

Chiều 30/3, Công an phường Khánh Hội (TP.HCM) cho biết khẩn trương xác minh, làm rõ một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi đánh đập người đàn ông đang ngồi trên giường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra tại một căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ, thuộc địa bàn phường Khánh Hội.

Công an đang khẩn trương vào cuộc vụ bạo hành người bệnh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Những ngày gần đây, đoạn video được trích xuất từ camera gia đình đã gây xôn xao dư luận khi ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục hành hung một người đàn ông trong tình trạng không thể tự vệ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà còn có hai người thân khác chứng kiến.

Nội dung clip cho thấy nạn nhân là người cậu của nam thanh niên, đang mắc bệnh tai biến và bị liệt nửa người.

Khi nạn nhân đang ngồi trên giường, người cháu không chỉ liên tục buông lời chửi bới, xúc phạm mà còn nhiều lần dùng tay đánh vào vùng mặt. Do sức khỏe yếu, nạn nhân không có khả năng chống cự. Dù có sự can ngăn từ người thân, nam thanh niên vẫn tiếp tục hành vi bạo lực.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi trong clip có thể đã diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Khánh Hội đã nhanh chóng vào cuộc, mời nam thanh niên lên làm việc nhằm củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, người này có biểu hiện bất thường về tâm lý. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ để xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm.

Đại diện UBND phường Khánh Hội cho biết trong trường hợp cơ sở y tế kết luận đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi, cơ quan công an sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Ngược lại, nếu xác định người này có bệnh lý tâm thần, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với gia đình vận động đưa đi điều trị, đảm bảo an toàn cho nạn nhân và cộng đồng.