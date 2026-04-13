Công an Quảng Trị điều cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ dập tắt cháy rừng lớn ở Lào

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phát huy tinh thần chủ động, sẵn sàng chiến đấu và trách nhiệm quốc tế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời phối hợp cùng lực lượng chức năng nước bạn Lào dập tắt vụ cháy rừng, góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Đám cháy rừng lan khá nhanh, có nguy cơ đe doạ khu dân cư lân cận ở nước bạn Lào. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, lúc 22h37 ngày 11/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Densavan (Lào) vụ cháy rừng trồng tại bản Densavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet Lào) có nguy cơ lan rộng, đe dọa khu dân cư lân cận.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng nước bạn triển khai chữa cháy.

Cán các bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quảng Trị hỗ trợ nước bạn Lào dập tắt vụ cháy rừng, bảo vệ an toàn cho khu dân cư. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, ban đêm, nguy cơ cháy lan cao, các lực lượng tổ chức trinh sát, xác định hướng cháy, nguồn nước, triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, hiệp đồng chặt chẽ để khống chế đám cháy.

Sau hơn 3 tiếng nỗ lực, đến 2h ngày 12/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn khoảng 50 ha rừng trồng và khu vực dân cư.

