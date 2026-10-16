Công an Hải Phòng thông tin vụ học sinh lớp 1 tử vong ở sân trường

(VTC News) -

Theo Công an TP Hải Phòng, sự việc xảy ra khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương (Hải Phòng). Thời điểm này các phụ huynh đang đón học sinh tan trường, N.T.M (SN 2020, học sinh lớp 1) được chị gái đến đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên trường, N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Các giáo viên khẩn trương đưa N.T.M đến bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng, N.T.M không qua khỏi.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đưa thi thể N.T.M về nhà để tổ chức mai táng.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc.