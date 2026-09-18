Vụ nam sinh tử vong dưới cống: Máy xúc và rào chắn được đưa tới điểm ngập

Ông N.V.T. (78 tuổi), một người dân thường xuyên đi qua khu vực này, cho rằng việc cảnh báo và bảo đảm an toàn đáng ra cần được thực hiện từ trước. “Ngày nào cũng đi thể dục qua nhưng chính tôi cũng không để ý có nắp cống ở khu vực đó. khi ngập mênh mông thì sẽ không phân biệt được đâu là đường, đâu là khu vực cống nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Hôm qua nước chảy siết, không có nắp, miệng hố lại rộng. Đáng ra phải kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân”, ông nói.