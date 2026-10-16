Học sinh lớp 1 ngã tử vong sau giờ tan học trong sân trường

(VTC News) -

Theo báo cáo của Trường Tiểu học An Dương, sau khi tan học lúc 16h50, trong khi chờ phụ huynh đến đón, em N.M.T (SN 2020, là học sinh lớp 1A6) chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá.

Khoảng 17h10, N.M.T. bị ngã, vùng đầu bị thương và chảy máu. Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương (phường An Dương, Hải Phòng) để kiểm tra, cấp cứu.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khoẻ của em N.M.T. không tốt, gia đình và nhà trường chuyển em N.M.T. đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên em N.M.T không qua khỏi.

Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, TP Hải Phòng.

Theo UBND phường An Dương, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

UBND phường An Dương giao Ban giám hiệu nhà trường rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục.

Đồng thời, UBND phường An Dương giao Công an phường phối hợp với các đơn vị và các cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân. Các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố Đồng Giới Đông thăm hỏi, động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ chu đáo cho cháu, đảm bảo theo nghi thức của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND phường An Dương giao Phòng Văn hóa - Xã hội theo dõi, đôn đốc nhà trường thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo bổ sung khi có kết quả xác minh và thông tin chính thức.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ.