Bỏ chục triệu xem concert BIGBANG: Lãng phí hay trải nghiệm đáng giá?

(VTC News) -

Hai đêm concert BIGBANG tại Mỹ Đình đã đưa gần 90.000 khán giả trở về năm tháng thanh xuân qua giai điệu, biến giấc mơ gặp thần tượng thành hiện thực. Chương trình thuộc world tour kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

BIGBANG hoàn thành 2 đêm diễn thành công tại Hà Nội.

Với BIGBANG, đây là concert riêng đầu tiên của nhóm tại Việt Nam sau 20 năm ra mắt. Trước đó, nhóm từng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Việt Nam vào năm 2012. Chính bởi vậy, nhiều khán giả không ngại bỏ số tiền lớn đầu tư để được nhìn tận mắt thần tượng. Song vấn đề này cũng nhanh chóng trở thành vấn đề tranh cãi sau khi concert diễn ra.

Tranh cãi bỏ tiền triệu đi xem thần tượng

Theo bảng giá ban tổ chức công bố, concert BIGBANG tại Hà Nội có 10 hạng vé, cao nhất là gói Ultimate VIP Package 10,5 triệu đồng, thấp nhất là CAT 5 khu vực hạn chế tầm nhìn với giá 1 triệu đồng.

Ngoài ra, các mức vé khác có giá lần lượt là 2 triệu, 3,5 triệu và 4,5 triệu đồng. Đây được xem là con số dễ thở đối với một concert của nghệ sĩ quốc tế. Tuy nhiên, con số “vài chục triệu” chỉ xuất hiện ở thị trường vé chợ đen, hoặc khi cộng thêm vé máy bay, khách sạn của người từ tỉnh khác đổ về. Trên thực tế, số lượng người phải chấp nhận mua vé chợ đen với giá trên trời không quá nhiều so với những người vào sân với giá niêm yết.

Khán giả phủ kín SVĐ Mỹ Đình trong 2 đêm concert của BIGBANG.

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả nhận định “đi concert là ném tiền qua cửa sổ”. Trong đó, một bài viết thu về gần 5 nghìn lượt yêu thích khi cho rằng giới trẻ luôn than thở không có tiền nhưng show nào cũng có mặt. Theo đó, người này thắc mắc việc nhiều người than thở về mức lương 5 triệu đồng/tháng nhưng sẵn sàng bỏ cả tiền triệu cho một lần xem concert.

“Biết là tuổi trẻ có mấy lần được sống với đam mê, nhưng có phải bạn đang nhầm lẫn giữa ‘sống hết mình’ và ‘chi tiêu quá khả năng’ hay không?”, người này viết.

Tài khoản H.P.H cũng có những chia sẻ thẳng thắn khi nhận định “bỏ ra cả tháng lương mua vé, nhìn thần tượng bằng con kiến cũng gật đầu chấp nhận”. Người này viết: “Trong cuộc chơi này, chỉ có khán giả Việt là luôn chịu thiệt. Khán giả trong mắt họ không khác gì cái máy ATM. Chỉ cần diễn vài bản hit xưa, là bạn tự động nhả tiền ra cho họ”.

Trái ngược với những quan điểm trên, phần đông khán giả khẳng định việc dạy người khác tiêu tiền là hoàn toàn thiển cận. Ngoài ra, tệp khán giả của BIGBANG không chỉ là “giới trẻ”. Nhóm ra mắt vào năm 2006, vì vậy người hâm mộ của BIGBANG đa số thuộc thế hệ Gen Y - những người ở độ tuổi ngoài 30 nên đã đi làm và tự chủ tài chính. Vì vậy, một đêm diễn kỷ niệm 20 năm có lẽ chỉ đến một lần, và đó là khoản chi được cân nhắc chứ không phải cảm hứng nhất thời.

Nhiều người cũng khẳng định sức khỏe tinh thần dần trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống. Một khoảnh khắc vỡ òa khi thấy thần tượng trên sân khấu, hay được hòa giọng chung với những người hâm mộ chung một sở thích là “liều thuốc chữa lành” hiệu quả trước bộn bề cuộc sống.

Việc khán giả chi mạnh để đổi lại những dịch vụ giải trí chất lượng không chỉ tốt cho bản thân, mà có thể “kích cầu” những khía cạnh khác như du lịch và giao lưu văn hóa, giúp Việt Nam được biết đến, chú trọng nhiều hơn trên “bản đồ concert” của các nghệ sĩ và bạn bè quốc tế.

Thấy gì từ việc fan Việt chi mạnh tay cho concert?

Thực chất, tranh luận về việc bỏ tiền đi xem concert đã tồn tại suốt hơn 1 thập kỷ qua, kể từ khi văn hóa thần tượng phổ biến tại Việt Nam. Câu hỏi vẫn luôn đặt ra là đôi khi con số cần phải chi cho một đêm concert vượt cả lương tháng nhưng vì sao khán giả vẫn sẵn lòng đầu tư?

Fan Việt sẵn sàng chi hàng chục triệu để gặp được thần tượng.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ông Dy Khoa - Thạc sĩ truyền thông khoa học và thu hút công chúng nhận định việc khán giả bỏ hàng triệu đồng mua vé xem concert là biểu hiện của sự chuyển dịch từ tiêu dùng nội dung sang tiêu dùng trải nghiệm. Theo chuyên gia, người hâm mộ không chỉ mua một tấm vé mà họ đang chi trả cho trải nghiệm, ký ức và cảm giác mình thực sự là một phần của sự kiện.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng chi tiêu cao không nhất thiết đồng nghĩa với hành vi thiếu lý trí. Một khoản tiền có thể không thiết yếu về mặt vật chất nhưng vẫn có giá trị tinh thần lớn đối với người chi trả. Điều cần quan tâm là họ có cân đối được ngân sách hay không, thay vì mặc định rằng mọi khoản chi cho thần tượng đều thiếu hợp lý”, ông khẳng định.

Nói về sức hút của những đêm concert, chuyên gia cho biết khán giả có thể trải nghiệm âm thanh trong không gian thực, ánh sáng, chuyển động của sân khấu, phản ứng của nghệ sĩ và cảm xúc của đám đông. Người xem không chỉ tiếp nhận âm nhạc mà còn tương tác với môi trường xung quanh.

“Một yếu tố quan trọng khác là sự đồng hiện diện. Hàng nghìn người cùng hát, cùng chờ đợi một tiết mục và cùng phản ứng trước một khoảnh khắc có thể tạo ra cảm giác kết nối rất mạnh. Trong một nghiên cứu được công bố năm 2025 cho thấy kết nối xã hội, cảm giác thuộc về và bản sắc chung là những kết quả đáng chú ý của các sự kiện âm nhạc trực tiếp”, ông nói.

Theo chuyên gia Dy Khoa, việc fan Việt sẵn sàng chi nhiều tiền mua vé concert cho thấy Việt Nam có những cộng đồng người hâm mộ đủ gắn bó để tạo ra nhu cầu đối với các chương trình quốc tế.

Ông cho rằng Việt Nam có tiềm năng thu hút thêm các chương trình quốc tế, nhưng tiềm năng không tự động đồng nghĩa với tăng trưởng bền vững. Thị trường muốn phát triển cần chứng minh được rằng không chỉ có một nhóm fan sẵn sàng trả giá cao, mà còn có lượng khán giả đủ rộng, sức mua đa dạng và hệ sinh thái tổ chức chuyên nghiệp.

Theo chuyên gia, việc khán giả ngày nay sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để xem concert là dấu hiệu thị trường trưởng thành.

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định không thể chỉ nhìn vào số tiền để kết luận người hâm mộ lãng phí khi mua vé xem concert. Việc khán giả bỏ tiền không chỉ để nghe nhạc mà còn để tìm lại những cảm xúc, trải nghiệm có ý nghĩa riêng.

Theo ông Minh, xu hướng chi tiền cho trải nghiệm cá nhân ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc chi tiêu có hợp lý hay không cần được nhìn từ khả năng tài chính và những hệ quả sau đó. Người chủ động dành dụm, cân đối ngân sách để xem concert khác với người phải vay nợ hoặc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu.

Chuyên gia cũng nhấn mạnh việc khán giả ngày nay sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để xem concert là dấu hiệu thị trường trưởng thành. Điều này chứng tỏ rằng giá trị khán giả tìm kiếm không chỉ nằm ở âm nhạc, mà ở tổng thể từ trải nghiệm, dịch vụ, sự an toàn, và cảm giác “được là một phần của khoảnh khắc”.

“Khi người mua vé cảm thấy họ nhận lại nhiều hơn số tiền bỏ ra, đó là lúc ngành biểu diễn có thể định giá cao mà không bị phản ứng tiêu cực”, chuyên gia nói thêm.

Bạn nghĩ sao về việc bỏ hàng chục triệu đồng mua vé xem concert?