Từ bản đồ số đến đại nhạc hội quy mô 50.000 khán giả trong Ngày Văn hóa Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 5/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tại buổi họp báo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) đã thông tin các nội dung diễn ra tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam, được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc vào ngày 24/11 tới.

Toàn ảnh buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đây là lần đầu Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Chuỗi hoạt động hướng tới tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

34/34 tỉnh, thành phố triển khai hoạt động hưởng ứng

Theo thông tin tại họp báo, tính đến ngày 5/11/2026, cả nước đã chuẩn bị hơn 406 hoạt động, chương trình giới thiệu tới công chúng. Trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Các địa phương cơ bản bám sát Quyết định số 1111/QĐ-TTg, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) chia sẻ trong họp báo.

Hoạt động hưởng ứng tập trung vào 6 nhóm chính: tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản, phát triển văn hóa đọc và giáo dục văn hóa; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá, phát huy giá trị văn hóa; biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Một số bộ, ngành đã ban hành kế hoạch riêng, lồng ghép hoạt động trong chương trình công tác hoặc phối hợp triển khai phù hợp với đặc thù lĩnh vực, gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ra mắt bản đồ số văn hóa, phát động chương trình âm nhạc cộng đồng

Một trong những điểm nhấn trong công tác tổ chức là Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), được Bộ VHTTDL ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Người dân có thể truy cập nền tảng tại địa chỉ cmap.vn.

CMAP cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước. Dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau ngày 24/11, giúp người dân, du khách tìm hiểu, khám phá và kết nối với đời sống văn hóa ở các địa phương.

Trong khi đó, chương trình Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống diễn ra từ ngày 12/10 đến 30/11, với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”.

Chương trình nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo âm nhạc trong cộng đồng, phát hiện và giới thiệu những giai điệu, tác phẩm gắn với đời sống, phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ. Đây cũng là hoạt động quảng bá âm nhạc Việt Nam tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Người tham gia có thể tìm hiểu kiến thức âm nhạc, chia sẻ video về những giai điệu gắn với đời sống hoặc sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng, dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11.

Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24/11/1946, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm sự kiện dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Chương trình được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trực tiếp trên VOV1.

Hưởng ứng dịp này, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu phim miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được triển khai, đưa tác phẩm điện ảnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội).

Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô 50.000 khán giả

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21/11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Chương trình có hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật.

Từ ngày 21 đến 24/11, các không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục hoạt động quanh hồ Hoàn Kiếm, tập trung tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô 50.000 khán giả.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 20h ngày 24/11. Sự kiện do TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Nhiều điểm hẹn văn hóa đặc sắc tại các địa phương

Tại Huế, chuỗi hoạt động từ ngày 22 đến 24/11 gồm các chương trình Tình khúc Huế, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế. Người dân, du khách còn có thể trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22-23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, với các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống.

Tại Bắc Ninh, Liên hoan các làng Quan họ gốc diễn ra từ ngày 16 đến 18/11, cùng chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11.

Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Cao Bằng dự kiến tổ chức các chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực trong tháng 11.

Tại Lạng Sơn, chương trình trình diễn di sản Xứ Lạng diễn ra tối 23/11, đồng diễn múa Chầu được tổ chức sáng 24/11.

Nhiều điểm hẹn văn hóa đặc sắc tại các địa phương.

Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11.

Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer.

Tại Ninh Bình, Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư. Cùng thời gian này, địa phương tổ chức các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản. Ngày 21/11, Bảo tàng Ninh Bình dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật.

Quảng Ngãi dự kiến khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa ngày 18/11. Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 20 đến 23/11 tại phường Kon Tum, với các hoạt động cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống.

Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 20 đến 30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tại Khánh Hòa, chương trình Thanh âm quê hương diễn ra tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4. Ngày 24/11, địa phương dự kiến trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa tại sân khấu Tháp Trầm Hương; tổ chức trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý.

An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Trong khi đó, Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Tại Cần Thơ, chương trình Tiếng Hò Sông Hậu dự kiến công diễn ngày 24/11, cùng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước.

Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Lễ hội Ok Om Bok. Các hoạt động đáng chú ý gồm không gian ẩm thực Nam Bộ với quy mô 50 gian hàng, đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11.

Tây Ninh dự kiến tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm và thể thao dân tộc.

Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa, đồng thời phối hợp xây dựng các hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, tập trung vào dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Ngoài các sự kiện trên, nhiều hoạt động cộng đồng khác cũng được tổ chức như Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch cũng góp phần đưa Ngày Văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách.