Sau 20 năm, vì sao BIGBANG vẫn đủ sức khiến Mỹ Đình bùng nổ?

(VTC News) -

BIGBANG trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ tour diễn thế giới kỷ niệm 20 năm ra mắt, tối 24 và 25/10.

Sức hút của BIGBANG tại Mỹ Đình không chỉ đến từ quy mô khán giả. Đằng sau những khán đài kín chỗ là hành trình hai thập kỷ của một nhóm nhạc từng góp phần định hình K-pop thế hệ hai.

Ký ức âm nhạc được đánh thức sau 20 năm

BIGBANG ra mắt năm 2006, trở thành một trong những nhóm nhạc tiêu biểu của K-pop thế hệ hai với loạt ca khúc như Lies, Haru Haru, Blue, Fantastic Baby và Bang Bang Bang. Những sản phẩm này gắn với giai đoạn K-pop mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời tạo dấu ấn trong đời sống âm nhạc của nhiều khán giả Việt Nam.

Với những người nghe BIGBANG từ thời còn đi học, concert tại Mỹ Đình không đơn thuần là một buổi biểu diễn. Đây còn là dịp gặp lại những giai điệu từng gắn với tuổi trẻ, từ thời K-pop được tiếp cận qua các diễn đàn, trang chia sẻ video đến khi âm nhạc Hàn Quốc trở thành một phần quen thuộc trên các nền tảng trực tuyến.

G-Dragon, Taeyang và Daesung tái ngộ khán giả Việt Nam, mang những bản hit gắn với tên tuổi BIGBANG trở lại sân khấu.

Sau gần hai thập kỷ, nhiều người hâm mộ đã trưởng thành, có công việc và khả năng tự quyết định chi tiêu cho sở thích cá nhân. Việc mua vé, di chuyển từ tỉnh thành khác đến Hà Nội, thậm chí kết hợp xem concert với du lịch, cho thấy mối liên hệ giữa khán giả và âm nhạc có thể được duy trì lâu dài.

Khoảnh khắc hàng chục nghìn người đồng thanh hát Haru Haru là minh chứng rõ nét. Ca khúc phát hành năm 2008, nhưng vẫn được nhiều khán giả thuộc lời tiếng Hàn và hòa giọng theo nhóm. Những đoạn video ghi lại cảnh tượng này tiếp tục được chia sẻ sau khi concert kết thúc.

Sức hút ấy không chỉ đến từ hoài niệm. Nếu chỉ dựa vào những ký ức cũ, các ca khúc khó có thể tạo nên sự quan tâm kéo dài. BIGBANG còn duy trì dấu ấn nhờ màu sắc âm nhạc riêng, phong cách trình diễn và cá tính của từng thành viên.

Bản sắc âm nhạc giúp BIGBANG vượt khỏi cộng đồng fan

Một trong những điểm giúp BIGBANG tạo vị trí riêng là sự tham gia của các thành viên vào quá trình sáng tác và xây dựng hình ảnh nghệ thuật. G-Dragon được biết đến với vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc; Taeyang theo đuổi R&B với phong cách trình diễn giàu cảm xúc, trong khi Daesung tạo dấu ấn bằng chất giọng nội lực.

Âm nhạc của nhóm kết hợp pop, hip-hop và các yếu tố điện tử, tạo nên màu sắc tương đối dễ nhận diện. Nhiều ca khúc có đoạn điệp khúc giàu năng lượng, phù hợp với sân khấu lớn và khả năng tương tác với khán giả.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng cùng BIGBANG trong hai đêm concert tại Hà Nội, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nhân dịp BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt, Yonhap dẫn dữ liệu từ nền tảng âm nhạc Melon của Hàn Quốc cho biết tổng lượt phát trực tuyến các ca khúc của nhóm trong tháng 8/2026 tăng 333% so với tháng trước đó. Riêng Haru Haru ghi nhận lượng nghe tăng 298% sau concert mở màn tour tại Goyang. Các ca khúc Lies và Still Life cũng được chú ý trở lại.

Số liệu này cho thấy hiệu ứng của một cột mốc kỷ niệm không chỉ nằm ở lượng vé bán ra. Khi nghệ sĩ tổ chức tour diễn, người hâm mộ có xu hướng nghe lại các sản phẩm cũ, chia sẻ video biểu diễn và tìm kiếm những ca khúc từng gắn bó với mình. Những bản hit vì thế có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ, ngay cả khi chúng được phát hành từ nhiều năm trước.

Tháng 8/2026, BIGBANG phát hành ca khúc mới BiiiG, đánh dấu sản phẩm chung đầu tiên sau hơn 4 năm kể từ Still Life năm 2022. Việc nhóm vừa có sản phẩm mới, vừa đưa những bản hit quen thuộc trở lại sân khấu giúp chương trình không chỉ là một buổi nhìn lại quá khứ.

Tại Mỹ Đình, trải nghiệm trực tiếp tiếp tục tạo nên khác biệt. Âm thanh, ánh sáng, sân khấu và sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả biến những bài hát quen thuộc thành trải nghiệm tập thể. Người hâm mộ không chỉ nghe lại ca khúc từng yêu thích mà còn được hát cùng hàng chục nghìn người có chung sở thích.

Tour kỷ niệm 20 năm và sức hút của các thành viên

BIGBANG từng trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp, trong khi các thành viên phát triển những hướng đi riêng. G-Dragon tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo, Taeyang duy trì sự nghiệp âm nhạc riêng, còn Daesung tham gia các chương trình giải trí và biểu diễn.

Khi ba thành viên cùng đứng trên sân khấu Mỹ Đình, sức hút đến từ sự kết hợp giữa những cá tính khác nhau. Người hâm mộ không chỉ chờ đợi các ca khúc chung mà còn quan tâm đến những tiết mục solo, cách các thành viên tương tác và khả năng phối hợp sau thời gian hoạt động không thường xuyên cùng nhau.

Những ca khúc như “Haru Haru”, “Fantastic Baby” và “Bang Bang Bang” góp phần khơi dậy ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ người hâm mộ.

Tour diễn kỷ niệm 20 năm cũng tạo ra một dịp đặc biệt để nhóm nhìn lại chặng đường đã qua. Với nghệ sĩ có danh mục âm nhạc trải dài qua nhiều giai đoạn, việc xây dựng danh sách biểu diễn từ những bản hit cũ, kết hợp với sản phẩm mới và tiết mục cá nhân, giúp chương trình tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Một bộ phận khán giả đến với BIGBANG từ thời nhóm mới ra mắt. Những người khác có thể biết đến G-Dragon hoặc Taeyang qua các hoạt động cá nhân, thời trang và âm nhạc solo. Concert trở thành điểm gặp gỡ của những nhóm người nghe có lý do khác nhau để quan tâm đến nghệ sĩ.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp BIGBANG duy trì sức hút vượt ra ngoài cộng đồng người hâm mộ lâu năm. Các ca khúc phổ biến qua nhiều năm vẫn có khả năng được nhận diện, ngay cả với những người không theo dõi mọi hoạt động của nhóm.