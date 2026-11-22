(VTC News) -

Trong bộ phim Căn nhà không mái che đang phát sóng trên VTV3, bên cạnh những diễn viên quen thuộc như Duy Hưng, Huyền Lizzie, Doãn Quốc Đam, nhân vật Triết cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đây là cậu con trai lớn của Toản (Duy Hưng), một người đàn ông góa vợ, một mình nuôi hai con.

Cao Phú Quý đảm nhận vai Triết, con trai của Toản (Duy Hưng) trong phim “Căn nhà không mái che”.

Đảm nhận vai Triết là Cao Phú Quý. Nhân vật có tính cách sống nội tâm, sớm phải đối diện với những tổn thương do thiếu vắng tình thương của mẹ. Khi bố đưa hai anh em Triết đến sống cùng mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie), cậu bé phải học cách thích nghi với môi trường mới, những khác biệt trong sinh hoạt và mối quan hệ với các thành viên trong gia đình.

Triết đôi khi bướng bỉnh, khó gần nhưng thực chất là cậu bé nhạy cảm, luôn khao khát được quan tâm. Nỗi nhớ mẹ, trách nhiệm chăm sóc em gái và những va chạm với Khang (Minh Xíu) khiến nhân vật có đời sống tâm lý khá phức tạp.

Một trong những tình tiết đáng chú ý là khi Khang vô tình ăn mất mâm cơm cúng giỗ mẹ của hai anh em Triết - Mai. Phản ứng tức giận của Triết không chỉ xuất phát từ một cuộc tranh cãi trẻ con mà còn gắn với nỗi đau mất mẹ chưa thể nguôi ngoai. Sau những bất đồng, cậu bé vẫn chủ động tìm Khang để làm lành.

Cao Phú Quý có nhiều phân cảnh giàu cảm xúc khi đóng cùng diễn viên Duy Hưng trong Căn nhà không mái che.

Ở một diễn biến khác, Triết để lạc em gái Mai trong lúc bố vắng nhà. Sự việc khiến cậu bé rơi vào trạng thái lo lắng, mặc cảm vì không làm tròn trách nhiệm với em. Những tình huống này góp phần khắc họa tâm lý một đứa trẻ đang phải trưởng thành trước những biến động của gia đình.

Lần đầu đóng phim, vượt qua 3 vòng tuyển chọn

Điều thú vị là Căn nhà không mái che cũng là lần đầu tiên Cao Phú Quý thử sức với phim truyền hình. Trước đó, cậu bé chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tham gia các chương trình biểu diễn dành cho thiếu nhi.

Để được giao vai Triết, Phú Quý phải trải qua 3 vòng tuyển chọn và tham gia khóa học diễn xuất cấp tốc kéo dài một tháng. Dù từng đứng trên nhiều sân khấu, việc thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt, nét mặt vẫn là thử thách mới với cậu bé.

Những phân đoạn Triết nhớ mẹ, đau buồn nhưng không bật khóc đòi hỏi Phú Quý phải tiết chế biểu cảm, truyền tải cảm xúc qua những thay đổi nhỏ trên gương mặt. Đây cũng là trải nghiệm khác biệt so với việc biểu diễn âm nhạc vốn đã quen thuộc với em.

Trong phim, Triết là cậu bé sống nội tâm, sớm phải đối diện với những tổn thương sau khi mẹ qua đời.

Tại buổi ra mắt phim, đạo diễn Bùi Tiến Huy đánh giá cao khả năng nắm bắt cảm xúc của Phú Quý. Theo đạo diễn, ở một số phân đoạn, những gì cậu bé thể hiện còn vượt kỳ vọng dành cho một diễn viên chưa qua đào tạo chuyên nghiệp.

Diễn viên Huyền Lizzie cũng bất ngờ trước khả năng nhập vai của bạn diễn nhỏ tuổi. Nữ diễn viên đặc biệt ấn tượng với phân đoạn liên quan đến ngày giỗ mẹ của Triết.

Trong khi đó, diễn viên Duy Hưng nhận xét Cao Phú Quý là cậu bé ngoan, tiếp thu nhanh, có ý thức làm việc và chịu khó học hỏi. Nam diễn viên cũng đánh giá cao khả năng thể hiện những phân đoạn cảm xúc của bạn diễn nhí.

14 tuổi theo học piano chuyên nghiệp, hát được 4 ngôn ngữ

Nếu trên phim, Triết là cậu bé có phần trầm tính, nhiều tâm sự thì ngoài đời, Cao Phú Quý lại khá năng động, có nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sinh năm 2012 tại Hà Nội, Phú Quý sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc dù gia đình không có người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Cậu bé theo học hệ trung cấp 9 năm chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời duy trì việc học văn hóa tại Trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Không chỉ là một môn năng khiếu, piano được Phú Quý theo đuổi theo hướng chuyên nghiệp. Trong những năm qua, cậu bé giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế, trong đó có Huy chương Vàng piano quốc tế, Huy chương Vàng cuộc thi Giai điệu tuổi hồng và Quán quân giọng hát tại Liên hoan Tài năng trẻ nghệ thuật châu Á.

Ở tuổi 14, Phú Quý đã theo học piano chuyên nghiệp và giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế.

Năm học 2025-2026 tiếp tục ghi dấu nhiều thành tích của Phú Quý. Cậu giành 3 giải thưởng cao nhất ở bộ môn piano hệ chuyên nghiệp, gồm giải Nhất tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, giải Vàng piano do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và giải Vàng tại một cuộc thi piano quốc tế diễn ra ở Việt Nam.

Tháng 11/2024, khi mới 12 tuổi, Phú Quý được Quỹ Đào Minh Quang trao học bổng Tài năng trọn đời. Đây là lần đầu tiên quỹ trao học bổng này cho một cá nhân. Sự ghi nhận dành cho cậu bé dựa trên thành tích học tập, năng khiếu âm nhạc và quá trình rèn luyện nghiêm túc.

Trong đêm nhạc riêng mang tên SayHi CaoPhuQuy diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Phú Quý khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện các ca khúc bằng 4 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Ngoài piano và ca hát, cậu bé còn thử sức với rap, sáng tác và dẫn chương trình song ngữ. Năm 2024, Phú Quý ra mắt hai MV Rừng khóc và Dáng thầy. Một năm sau, em tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, biểu diễn các tiết mục nghệ thuật và thực hiện một sáng tác kết hợp giữa hát và rap dành cho sự kiện.

Không chỉ chơi piano, sao nhí còn có khả năng ca hát bằng 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Chia sẻ về lựa chọn theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, Phú Quý từng nói rằng em muốn chứng minh việc học nhạc cụ không đồng nghĩa với việc xem nhẹ kiến thức văn hóa. Chính suy nghĩ ấy trở thành động lực để cậu bé nỗ lực học tập bài bản ở cả hai lĩnh vực.