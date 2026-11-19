(VTC News) -

Dù chưa công chiếu chính thức, Trại giam hạnh phúc của đạo diễn Trung Lùn đã rất được chú ý tại phòng vé. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm này đã thu hơn 13 tỷ đồng và dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày (doanh thu này được tích lũy từ lượng vé đặt trước và suất chiếu sớm).

Sau những suất công chiếu đầu tiên, phim nhận nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội, được khen là cân bằng khá tốt giữa hai yếu tố bi và hài, mang đến những tràng cười sảng khoái nhưng cũng đủ sức lấy đi nước mắt người xem.

Lương Thế Thành có vai diễn phá vỡ hoàn toàn hình ảnh quen thuộc.

Trại giam hạnh phúc thuộc thể loại tâm lý gia đình, khai thác những góc khuất phía trong ngục tù. Bộ phim quy tụ dàn nam nghệ sĩ như Tuấn Trần, Tiến Luật, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô... Trong đó, vai phản diện Long Đầu Bò của Lương Thế Thành đặc biệt gây ấn tượng.

Long Đầu Bò là nhân vật có tính cách gai góc, độc ác và mang màu sắc biến thái, trái ngược với kiểu vai chính diện, hiền lành mà nam diễn viên thường đảm nhận trước đó.

Trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Lương Thế Thành cho biết anh nhận vai này vì đạo diễn Trung Lùn “ép”. Ban đầu khi viết kịch bản, đạo diễn nhắm vai Long cho một diễn viên khác, sau đó giao cho Lương Thế Thành sau khi trò chuyện với anh.

Đọc kịch bản, Lương Thế Thành sốc vì chưa từng thể hiện dạng vai này, song đạo diễn khẳng định anh sẽ làm được. Sự tin chắc đó khiến nam diễn viên quyết định nhận vai.

“Tôi biết anh Trung là một đạo diễn chuyên nghiệp, có con mắt nhìn nhận diễn viên. Khi anh ấy lựa chọn một diễn viên cho nhân vật nào đó chắc chắn đều có lý do, và tôi tin tưởng vào điều đó”, anh nói.

Nam diễn viên mất nhiều giờ để tạo hình nhân vật trong phim.

Để vào vai, Lương Thế Thành không chỉ nghiên cứu kỹ về tính cách, hoàn cảnh nhân vật trong kịch bản mà còn tìm kiếm thông tin trên mạng, quan sát những tù nhân ngoài đời thực.

“Ngoài ánh mắt và ngoại hình, tôi cũng quan sát cách tù nhân giao tiếp với nhau, cách họ nói chuyện với quản giáo, thái độ nhún nhường hay sợ hãi trước quản giáo, cũng như phản ứng khi tiếp xúc với những tù nhân khác. Từ những quan sát đó, tôi đúc kết và tìm ra cách thể hiện nhân vật trong phim”, anh tiết lộ.

Theo Lương Thế Thành, nhân vật phản diện có rất nhiều cách diễn, phổ biến là tạo vẻ bặm trợn, trừng mắt hay la hét; nhưng anh không muốn diễn theo cách đó. Anh muốn thể hiện theo cách hoàn toàn khác, không cần lớn tiếng, không trừng mắt hay tỏ ra quá dữ tợn nhưng vẫn khiến bạn diễn cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào. Đó là áp lực rất lớn.

“May mắn là trong suốt quá trình làm phim, đạo diễn góp ý cho tôi rất nhiều. Tôi tiếp thu, đúc kết những góp ý đó để tìm được cách diễn phù hợp nhất với nhân vật Long đầu bò”, nam diễn viên nói.

Lương Thế Thành được mệnh danh là “nam thần màn ảnh Việt”.

Được hỏi có sợ vai diễn mới phá hỏng hình tượng nam thần màn ảnh đã gây dựng nhiều năm hay không, Lương Thế Thành nói luôn rằng chính anh đang muốn “phá vỡ hình tượng đó”. Anh không muốn khán giả tiếp tục nhìn mình với hình ảnh soái ca hay nam thần mà là một diễn viên thực lực, có thể hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

“Tôi sẵn sàng làm tất cả, thậm chí hy sinh cả ngoại hình để đáp ứng yêu cầu về nhân vật của đạo diễn và biên kịch. Đó mới là sự thăng hoa trong công việc diễn xuất”, anh nhấn mạnh.

Khi nhận vai Long đầu bò, Lương Thế Thành ý thức được rằng mình sẽ phá vỡ hoàn toàn hình ảnh trước đây. Khi định trang và hóa trang xong, ngay cả anh nhìn vào gương còn không còn nhận ra chính mình. Chính từ tạo hình đó, Lương Thế Thành có thêm cảm hứng để thể hiện nhân vật tính cách gai góc, độc ác và biến thái.