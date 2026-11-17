(VTC News) -

Trong tập 17 Căn nhà không mái che, câu chuyện tại bệnh viện tiếp tục là điểm đáng chú ý. Nguyệt giải thích về tình huống xảy ra khi chuyển dạ. Thời điểm đó chị tình cờ gặp anh Bân, được anh gọi xe đưa đến bệnh viện. Để tránh những lời giải thích không cần thiết, anh Bân đã nhận là chồng chị. Tuy nhiên, bé An thực chất là con của chị.

Trong tập 17 “Căn nhà không mái che”, Toản (Duy Hưng) trở thành nhân chứng quan trọng, giúp làm sáng tỏ khúc mắc liên quan đến mối quan hệ cha con giữa bố Hùng và bé An.

Khi được hỏi về thời điểm đưa chị Nguyệt đi sinh, Toản khẳng định sự việc xảy ra vào ngày 20/10, cách đây hơn 4 năm chứ không phải 3 năm như mọi người nhớ. Anh có lý do để chắc chắn về mốc thời gian này.

Toản kể: “Tôi không nhầm được, đưa cô đi viện xong, lúc tôi vòng về thì vợ tôi đang nguy kịch. Vợ tôi mất được hơn 4 năm. Nó phải hơn 4 tuổi”.

Việc Toản nhớ chính xác thời điểm xảy ra sự việc trở thành căn cứ quan trọng giúp những người liên quan đối chiếu lại câu chuyện. Sự xuất hiện của anh có thể giúp tháo gỡ hiểu lầm về mối quan hệ cha con mà không cần phải làm xét nghiệm ADN.

Ở một diễn biến khác, không khí gia đình Hùng (Nam Việt) có phần vui vẻ, ấm cúng hơn khi bố Cường (Thanh Tùng) vào bếp chuẩn bị món trứng ngải cứu cho mọi người.

Bữa cơm cũng là dịp để các thành viên trò chuyện về công việc và cuộc sống. Khi được Hùng hỏi bố hợp làm công trình hay làm bếp hơn, bà nội vui vẻ trả lời: “Bố cháu làm cái gì thì cũng chỉ được được thôi. Bố cháu hợp nhất ấy là làm con trai bà, làm bố của cháu, làm chồng của con mẹ Loan đây”. Loan cũng hài hước tiếp lời: “Còn con hợp làm con dâu mẹ”.

Tuy nhiên, đằng sau không khí gia đình ấm cúng ấy, mối quan hệ giữa Hùng và bố vẫn chưa thực sự được cải thiện. Hùng vẫn mang tâm lý nghi ngờ, cho rằng bố có người phụ nữ khác bên ngoài.

Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa Toản và Hạnh có thêm một diễn biến mới. Tại cửa hàng quần áo, Hạnh để ý một chiếc áo nhưng sau khi hỏi giá, cô quyết định chưa mua vì thấy hơi đắt.

Thấy Hạnh còn đắn đo, chủ cửa hàng giữ lại bộ đồ và hẹn cô quay lại lấy sau. Toản tình cờ ghé vào đúng lúc đó. Khi được người bán giới thiệu về chiếc áo, anh biết ngay đây là món đồ Hạnh vừa thích.

Toản âm thầm mua chiếc áo Hạnh yêu thích.

Chủ cửa hàng tiết lộ với Toản: “Vừa nãy có một cô cũng thích lắm thế nhưng mà tiếc tiền nên lại thôi”. Nghe vậy, Toản lập tức chọn mua chiếc áo hoa để tặng Hạnh. Anh còn dặn: “Chị gói cẩn thận cho em”. Món quà nhỏ cũng hé lộ sự quan tâm đặc biệt mà người đàn ông này dành cho Hạnh.

Sau những mất mát trong quá khứ, Toản dường như cũng đang dần mở lòng với cuộc sống mới. Vợ anh đã qua đời hơn 4 năm, hai con cũng ngày càng gắn bó với Hạnh, Thơ và Khang. Sự thân thiết giữa những đứa trẻ khiến mối quan hệ của người lớn có thêm cơ hội tiến triển.

Liệu Toản có mạnh dạn bước thêm một bước trong mối quan hệ với Hạnh? Cô sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà bất ngờ?

Tập 17 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 tối 17/11 trên VTV3.