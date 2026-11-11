Căn nhà không mái che tập 15: Toàn cảnh cáo bất cứ ai động đến con trai

(VTC News) -

Trong tập 15 Căn nhà không mái che lên sóng tối 11/11, Toản chủ động tìm gặp Hạnh sau những khúc mắc giữa hai người. Mở đầu cuộc trò chuyện, anh ngập ngừng nói có việc muốn trao đổi với hàng xóm.

Toản nhắc đến trận mưa đêm trước. Tuy nhiên, Hạnh dường như hiểu lầm rằng anh tiếp tục phàn nàn về những chuyện đã xảy ra giữa hai gia đình nên đáp: “Tôi biết mà, tôi cũng đã nằm im, không quấy quả thì nhà anh cũng không làm phiền đến bố con anh”.

Toản chủ động xin lỗi, bênh vực Hạnh ở chợ trong tập 15 “Căn nhà không mái che”.

Trước phản ứng của Hạnh, Toản vội giải thích: “Cô cứ bình tĩnh. Qua giờ mưa bên nhà tôi dột thật. Hôm trước cư xử không phải, cô cho bố con tôi xin lỗi cô”. Hạnh nhẹ nhàng đáp: “Vâng, không có gì ạ”.

Trong một phân cảnh tại chợ, Toản còn công khai nói rõ chuyện Hạnh đi họp cho con trai mình là do anh chủ động nhờ vì bận công việc. Anh khẳng định mình chỉ nhờ người mà bản thân tin tưởng, tử tế.

“Tôi biết ai đàng hoàng tử tế tôi mới nhờ”, Toản nói. Việc Toản công khai giải thích giữa chợ nhằm tránh những lời bàn tán không hay xung quanh chuyện Hạnh đi họp cho con mình.

Cũng tại đây, Toản đối diện với một phụ huynh có con xảy ra xô xát với Triết. Người phụ nữ cho rằng con trai Toản đã đánh con mình đến mức tím mặt, nói nếu không có người can ngăn thì sự việc có thể nghiêm trọng hơn.

Nghe vậy, Toản lập tức phản ứng gay gắt: “Thì làm sao?”.

Anh khẳng định nếu con mình sai, bản thân sẽ dạy dỗ, nhưng nếu Triết không phải người gây sự mà bị người khác động đến, anh sẽ không bỏ qua.

“Con tôi hư tôi dạy. Còn trong cái trường hợp nó không phải là đứa gây sự, đứa nào động vào con tôi, tôi chấp cả nhà nó luôn”, Toản tuyên bố.

Cũng trong tập 15, Toản còn có cuộc trò chuyện riêng với con trai. Nhìn gương mặt Triết bị sưng sau vụ xô xát, anh trách con trai đi đánh nhau nhưng lại để bạn đấm đến mức mặt mũi như vậy.

Toản an ủi con trai.

Tuy nhiên, Toản hiểu con vốn không thích đánh nhau. Anh hỏi Triết liệu có phải chỉ khi gặp chuyện không thể nhẫn nhịn, cậu bé mới phản ứng bằng cách đánh người khác. Sau khi con trai xác nhận, Toản quyết định dạy con một số kỹ năng tự vệ.

“Bố sẽ dạy con một vài thứ để trong tất cả mọi hoàn cảnh con sẽ biết cách bảo vệ mình”, anh nói.

Tập 15 Căn nhà không mái che lên sóng lúc 20h ngày 11/11 trên VTV3.