(VTC News) -

Tối 19/11, diễn viên Huỳnh Phương và Khả Như cùng chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc nam diễn viên cầu hôn bạn gái. Màn cầu hôn có sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Quang Tuấn, BB Trần, Ngọc Phước, Hữu Đằng và MC Liêu Hà Trinh.

Huỳnh Phương cầu hôn thành công Khả Như sau thời gian dài gắn bó.

Sự chứng kiến của hội bạn thân khiến khoảnh khắc đặc biệt của cặp đôi thêm ý nghĩa. Sau thời gian dài vướng tin đồn tình cảm, Huỳnh Phương và Khả Như thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm dành cho đối phương.

Chuyện tình của Huỳnh Phương và Khả Như được khán giả chú ý từ năm 2022. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, chuyến du lịch và những buổi tụ họp bạn bè. Tuy nhiên, trong thời gian dài, hai diễn viên khá kín tiếng về đời tư.

Đến ngày 8/3/2026, Huỳnh Phương đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc thân thiết bên Khả Như, kèm chú thích: “Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả”. Cách nam diễn viên gọi Khả Như là “người yêu” được xem như động thái công khai chuyện tình cảm.

Sau đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ, dành cho nhau những lời nhắn ngọt ngào trên mạng xã hội. Họ cũng xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện và chuyến đi với bạn bè.

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết đến là thành viên nhóm hài FAPtv trước khi tham gia nhiều dự án phim ảnh.

Khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi có sự chứng kiến, chúc phúc của Thu Trang - Tiến Luật cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết.

Khả Như sinh năm 1987, quê Hậu Giang, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM năm 2011. Trước khi được khán giả biết đến, cô từng trải qua nhiều công việc như lồng tiếng, đóng vai quần chúng, làm đạo cụ để trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua sân khấu kịch với các vở Chuyện tình Bangkok, Mẹ chồng rắc rối, Mua chồng, Cõng mẹ đi chơi... Cô từng hai lần nhận giải Mai Vàng nhờ những vai diễn trên sân khấu.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Khả Như góp mặt trong nhiều phim như 49 ngày, Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh, Pháp sư mù, Nắng 3: Lời hứa của cha, Nhà bà Nữ, Mai và Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động với vai trò MC, đạo diễn sân khấu, biên kịch và từng đảm nhận vị trí giám đốc điều hành một công ty truyền thông.