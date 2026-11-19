(VTC News) -

Tại cuộc họp thường kỳ ở Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 19/11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết về những định hướng quản lý hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số sau vụ việc của rapper MCK.

Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của nghệ sĩ, chuyển từ “bị động” sang “chủ động phòng ngừa và định hướng”, Sở đã và đang triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm. Một trong các giải pháp là tăng cường rà quét, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với sản phẩm âm nhạc, hành vi biểu diễn có nội dung vi phạm quy định như sử dụng ngôn từ thô tục, phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục…

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, ngoài việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để đánh giá, xem xét việc áp dụng biện pháp “khóa sóng”, “hạn chế hình ảnh” trên các phương tiện truyền thông chính thống và các sự kiện văn hóa lớn của địa phương.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhấn mạnh, việc nghệ sĩ xin lỗi hay tự gỡ bỏ sản phẩm vi phạm là trách nhiệm khắc phục hậu quả bắt buộc, không thay thế cho các hình thức xử lý vi phạm hay biện pháp quản lý nhà nước.

Rapper MCK phải gỡ bỏ loạt sản phẩm âm nhạc phản cảm.

Một giải pháp khác là đẩy mạnh triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền “phủ xanh” thông tin trên không gian mạng bằng cách vận động nghệ sĩ, người nổi tiếng truyền tải các nội dung tích cực, trở thành những “hạt nhân” lan tỏa văn hóa ứng xử đẹp.

Bên cạnh đó, Sở tiếp tục đẩy mạnh, lồng ghép và đưa nội dung “Văn hóa ứng xử trên không gian mạng” vào các chương trình giáo dục đời sống gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; qua đó giúp người dân tự nâng cao “sức đề kháng”, biết sàng lọc, nhận diện thông tin xấu, độc.

Đại diện Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM cho biết, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ, mọi tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung cấp hoặc phát tán trên mạng. Do đó, tổ chức, cá nhân phát hành sản phẩm âm nhạc trên môi trường số phải chịu trách nhiệm với nội dung thông tin mà mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa, không chịu sự kiểm duyệt nội dung trước khi phát hành thông tin.

Sở đề nghị nghệ sĩ, người có ảnh hưởng không chỉ chấp hành quy định pháp luật mà còn nghiêm túc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. Trong đó, khoản 8 Điều 5 nhấn mạnh trách nhiệm chủ động sáng tạo, lan tỏa những nội dung, sản phẩm có giá trị, góp phần phát triển và gìn giữ văn hóa Việt Nam trên các nền tảng số.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/7, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết cơ quan này đã mời MCK làm việc từ ngày 28/7 để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh liên quan đến album HVL. Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, xem xét vụ việc theo quy định pháp luật và sẽ công bố kết luận sau khi quá trình xử lý hoàn tất.

Album HVL được MCK phát hành với 30 ca khúc và nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng số. Tuy nhiên, dự án cũng gây nhiều tranh cãi khi một số ca khúc và MV bị cho là sử dụng ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ liên quan đến chất kích thích.

Đến chiều 31/7, trên kênh YouTube chính thức của MCK chỉ còn 11 trong tổng số 30 ca khúc thuộc album HVL. Nhiều sản phẩm từng gây tranh cãi, trong đó có MV Tây Thi, đã được gỡ khỏi nền tảng theo cam kết của nam rapper.