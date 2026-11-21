Chia sẻ về vai diễn đặc biệt này, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất không phải là học nghi lễ hay phong thái của vị vua, mà là tìm được đời sống nội tâm của nhân vật. Ngoài ra, để có ngoại hình gần với nguyên mẫu, nam diễn viên tăng từ 73kg lên 87kg, đồng thời dành nhiều tháng học thêm các kỹ năng phục vụ vai diễn.