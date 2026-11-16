Căn nhà không mái che tập 16: Hùng đòi gặp nhân tình của bố

(VTC News) -

Tập 16 Căn nhà không mái che lên sóng tối 15/11, mở đầu bằng cuộc trò chuyện giữa Thơ (Thu Hà Ceri) và Hùng (Nam Việt). Thơ bất ngờ hỏi Hùng khi gặp vấn đề thường đối diện hay trốn tránh. Cậu bé tự tin đáp: “Đối diện, húc thẳng vào vấn đề luôn, tôi có sợ gì đâu”.

Căn nhà không mái che tập 16

Nghe vậy, Thơ lập tức nhắc Hùng nhanh chóng đến cổng sau bệnh viện, gần cây hoa đại. Cô tiết lộ bố Hùng đang ở đó và giục cậu chạy đi kẻo không kịp.

Hùng vội vàng đến nơi và nhìn thấy một người phụ nữ bế con lên xe, trong khi một người đàn ông mở cửa xe có dáng vẻ giống bố mình. Những gì chứng kiến càng khiến cậu nghi ngờ về mối quan hệ bí mật của bố với cô Nguyệt.

Trở về nhà, Hùng vẫn giữ thái độ bình thường khi chào bà và mẹ. Tuy nhiên, cậu bất ngờ hỏi vì sao gần đây bố thường xuyên về nhà. Trước câu hỏi của con trai, mẹ Hùng - bà Loan - tỏ ra khó hiểu, cho rằng cậu bé đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi mới lớn.

Ở một diễn biến khác, Hùng gọi điện cho bố Cường khi biết ông đang đi công trình. Cậu yêu cầu bố thu xếp về nhà trong ngày, bất kể bận rộn thế nào.

Khi Cường hỏi lý do, Hùng thẳng thắn cảnh báo: “Nếu như bố không về. Con sẽ tự đi gặp cô Nguyệt kia. Trước khi cô ta có thể làm gì quá đà hơn ảnh hưởng đến bà và mẹ”.

Lời đe dọa của con trai khiến Cường lập tức thay đổi thái độ. Ông hứa sẽ trở về trong vòng một tiếng để nói chuyện với Hùng. Có vẻ như cậu bé đã nắm được bí mật mà bố không muốn gia đình biết.

Hùng gọi điện cho bố, yêu cầu phải về nhà giải quyết mọi chuyện.

Cũng trong tập 16, tại bệnh viện, một người đàn ông hốt hoảng chạy vào phòng bệnh, mừng rỡ khi thấy bé An đã hạ sốt. Anh cho biết vừa nghe tin đứa trẻ nguy kịch nên lập tức bỏ dở công việc để đến viện.

Tuy nhiên, người đàn ông không ngờ rằng mình đã rơi vào một cái bẫy. Cô Nguyệt hỏi ai là người nhắn tin cho anh, nói rằng điện thoại cô hết pin và nhờ báo tin bé An nguy kịch.

Người gửi tin nhắn được tiết lộ chính là Sen. Cô lạnh lùng thừa nhận mình đã làm việc đó, chất vấn chồng: “Chồng tôi thấy con người khác nguy kịch lại hoảng lên là như thế nào?”.

Trước tình huống bất ngờ, người đàn ông vội vàng thanh minh rằng bé An là con của sếp Cường bên xây dựng. Do sếp Cường bận đi công tác, anh mới phải vào viện xem tình hình đứa trẻ. Cô Nguyệt cũng lên tiếng xác nhận lời giải thích này.

Tuy nhiên, Sen dường như không dễ dàng chấp nhận câu trả lời. Cô cho cả hai một cơ hội để suy nghĩ và nói ra sự thật: “Tôi cho hai người một cơ hội. Còn ai? Tôi không dưng ở đây giờ này. Nghĩ cho kỹ đi, rồi nói”.

Tập 16 Căn nhà không mái che sẽ lên sóng 20h00 tối 16/11 trên VTV3.