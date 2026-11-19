(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19/11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng về vụ việc bộ phim ca nhạc “Huy Bến Xe” có nhiều người tham gia, trong đó có các nghệ sĩ Tấn Bo, Hoàng Mèo... bị khởi tố.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết các sản phẩm phim ca nhạc, MV khai thác đề tài giang hồ mạng, tội phạm, bạo lực xuất hiện phổ biến trên các nền tảng xuyên biên giới xuất phát từ mục đích câu view, chạy theo thuật toán tương tác và khai thác yếu tố giật gân.

Mọi tổ chức, cá nhân, trong đó có nghệ sĩ, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về nội dung do mình cung cấp, truyền đưa, lưu trữ trên mạng Internet.

Sở cũng nhấn mạnh, việc lợi dụng danh nghĩa “sáng tạo nghệ thuật” hay “phim ca nhạc” để lồng ghép các hành vi vi phạm, thậm chí có sự tham gia của các cá nhân, nghệ sĩ vi phạm pháp luật, là hành vi vi phạm quy định về an toàn thông tin mạng và trật tự xã hội, cần bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng cho biết đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin trên mạng, trong đó có việc rà soát thông tin dư luận trên không gian mạng hằng ngày.

Sở cũng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố để xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm trên không gian mạng. Công tác phối hợp này phục vụ việc xử lý các đối tượng vi phạm, đặc biệt là những nội dung liên quan đến các vấn đề trên không gian mạng có tốc độ lan truyền nhanh, mang tính chất nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có tác động phức tạp đến tình hình dư luận xã hội.

Tấn Bo và Hoàng Mèo bị khởi tố trong vụ án liên quan đến phim ca nhạc “Huy Bến Xe”.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Tấn Bo, Hoàng Mèo và 8 người khác để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, Tấn Bo và Hoàng Mèo tham gia diễn xuất trong phim ca nhạc “Huy Bến Xe”.

Theo cơ quan điều tra, ca sĩ Dương Chấn Huy (tên thật Trịnh Minh Tâm) tổ chức sản xuất phim ca nhạc “Huy Bến Xe” để quảng bá hình ảnh cá nhân và các ca khúc do mình sáng tác.

Nam ca sĩ thuê đạo diễn Nguyễn Thanh Liêm thực hiện, đồng thời mời Hiệp “Đen” vào vai ông trùm cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Hiệp đồng ý góp mặt, cho mượn địa điểm quay và huy động đàn em tham gia với mục đích quảng bá hình ảnh, khuếch trương thanh thế trên mạng xã hội.

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Hoàng Mèo khai nhận lời tham gia phim ca nhạc Huy Bến Xe từ năm 2020 nhưng không tìm hiểu kỹ kịch bản, chỉ biết phân cảnh của mình.

Khi được xem lại toàn bộ sản phẩm, nam diễn viên nhận thấy phim có nhiều cảnh bạo lực, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Hoàng Mèo gửi lời xin lỗi khán giả và mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội sửa sai.

Trong khi đó, nghệ sĩ Tấn Bo thừa nhận phim có những cảnh giang hồ tranh giành địa bàn, sử dụng bạo lực nhằm đánh bóng tên tuổi cho Hiệp “Đen”. Nam danh hài bày tỏ sự hối hận, nhận trách nhiệm về việc tham gia sản phẩm có nội dung không lành mạnh, đồng thời khuyên những người hoạt động nghệ thuật thận trọng khi lựa chọn dự án, tránh vướng vào hành vi vi phạm pháp luật.