Thử tài IQ: Di chuyển một que diêm để 5+7=2 thành phép tính đúng

(VTC News) -

Thoạt nhìn, phép tính 5+7=2 có vẻ sai hoàn toàn và khó tìm ra cách sửa. Tuy nhiên, chỉ cần di chuyển đúng một que diêm, bạn hoàn toàn có thể hô biến phép tính sai thành kết quả chuẩn xác.

Đừng để vẻ ngoài đơn giản đánh lừa, bởi thử thách này đòi hỏi tư duy nhạy bén và khả năng quan sát cực kỳ tinh mắt. Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Hãy thử sức ngay để kiểm tra độ “nhanh trí” của mình!

(Ảnh minh họa: AI)

Bạn nào tìm ra đáp án thì để lại câu trả lời dưới phần bình luận nhé và xem có bao nhiêu người cùng suy nghĩ với mình.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.