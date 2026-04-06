Bản vẽ thiết kế được xem như “kim chỉ nam” cho toàn bộ quá trình xây nhà. Tuy nhiên, không ít gia chủ sau khi bắt tay vào xây dựng mới phát hiện những điểm chưa hợp lý, từ công năng sử dụng, thẩm mỹ cho đến yếu tố phong thủy. Khi đó, câu hỏi thường được đặt ra là: có thể thay đổi thiết kế khi công trình đang thi công hay không?

Theo các kiến trúc sư, việc điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi gia chủ phát sinh nhu cầu mới hoặc cần tối ưu công năng cho phù hợp thực tế.

Một số thay đổi nhỏ như điều chỉnh vị trí ổ điện, thay đổi vật liệu hoàn thiện, màu sơn hay thiết bị nội thất thường không ảnh hưởng quá lớn đến kết cấu chung của công trình. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến kết cấu như di dời tường chịu lực, thay đổi vị trí cầu thang, nâng tầng hoặc mở rộng diện tích...có thể làm ảnh hưởng đến độ an toàn của công trình, thậm chí vi phạm các quy định xây dựng nếu không được tính toán và phê duyệt lại.

Vì vậy, mỗi thay đổi, dù nhỏ, đều cần được trao đổi kỹ lưỡng với đơn vị thiết kế và thi công để đánh giá tính khả thi, đảm bảo an toàn kết cấu và yêu cầu kỹ thuật, đồng thời hạn chế tối đa các chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát.

Những tác động của việc thay đổi thiết kế trong quá trình thi công

Việc điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công là điều có thể xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Trước khi quyết định thay đổi bất kỳ hạng mục nào, gia chủ cần cân nhắc thận trọng, bởi việc này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ công trình.

Mỗi lần thay đổi thiết kế thường kéo theo việc tạm ngưng thi công để cập nhật bản vẽ, tính toán lại phương án kết cấu hoặc chờ phê duyệt. Điều này dễ khiến thời gian xây dựng bị kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thiện và bàn giao.

Khi thiết kế thay đổi, các yếu tố như vật liệu, nhân công hay quy trình thi công cũng phải điều chỉnh theo. Nếu không được tính toán và thống nhất từ sớm, tổng chi phí có thể vượt ngân sách ban đầu, tạo áp lực tài chính cho chủ đầu tư.

Những thay đổi thiếu tính toán có thể gây xung đột giữa các hạng mục kết cấu và hệ thống kỹ thuật, từ đó làm giảm độ bền, tính an toàn cũng như hiệu quả sử dụng về lâu dài. Điều này đặc biệt đáng lo ngại với các phần liên quan đến kết cấu chịu lực hoặc hệ thống điện – nước.

Lưu ý để thay đổi thiết kế an toàn và hiệu quả

Để hạn chế rủi ro, gia chủ không nên tự ý thay đổi thiết kế, thay vào đó cần trao đổi kỹ với kiến trúc sư và kỹ sư thi công. Mọi điều chỉnh, đặc biệt là liên quan đến kết cấu, đều cần được tính toán lại để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cần có bản vẽ điều chỉnh chính thức thay vì chỉ trao đổi miệng. Điều này giúp tránh hiểu lầm giữa các bên và đảm bảo quá trình thi công diễn ra đúng theo phương án mới.

Trong trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi số tầng, chiều cao công trình hoặc công năng sử dụng, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng theo đúng quy định. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo công trình đủ điều kiện nghiệm thu hợp pháp, đồng thời tránh vướng mắc khi hoàn công hoặc chuyển nhượng về sau.