Cỏ Mềm tuổi 11: Đưa thiên nhiên Việt vào mỹ phẩm bằng khoa học hiện đại

(VTC News) -

Đầu tư nghiên cứu, nâng cao giá trị nguyên liệu thiên nhiên

Hơn một thập kỷ ra đời, Cỏ Mềm vẫn luôn kiên định với con đường phát triển mỹ phẩm từ thiên nhiên của mình. Và để hiện thực hóa định hướng này, Cỏ Mềm xác định: nghiên cứu khoa học là nền tảng cốt lõi để chuyển hóa tiềm năng của nguyên liệu thiên nhiên thành những sản phẩm an toàn và hiệu quả.

Với định hướng đó, Cỏ Mềm đầu tư xây dựng hai trung tâm R&D với trang thiết bị chuyên dụng và đội ngũ nhân sự có chuyên môn. Hoạt động nghiên cứu được kết nối trực tiếp với nhà máy sản xuất vận hành theo tiêu chuẩn CGMP quy mô lên đến 10.000m².

Cỏ Mềm nghiên cứu, phát triển mỹ phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên.

Trong 11 năm, thương hiệu đã phát triển danh mục hơn 250 SKU thuộc nhiều ngành hàng khác nhau. Các sản phẩm đều được nghiên cứu theo ba tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững, trải qua các bước đánh giá, thử nghiệm chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Cỏ Mềm luôn chú trọng tìm hiểu thành phần, nghiên cứu công thức và ứng dụng công nghệ nhằm phát huy tiềm năng của nguyên liệu Việt trong mỹ phẩm hiện đại.

Điển hình là dòng chăm sóc da ngừa lão hóa Sâm 1700 ra mắt năm 2023, ứng dụng nguyên liệu sâm Lai Châu. Đây cũng là một trong những hướng nghiên cứu được thương hiệu tiếp tục đầu tư, kết hợp cùng các đơn vị chuyên môn để mở rộng dữ liệu khoa học về nguyên liệu và sản phẩm.

Mở rộng hợp tác chuyên môn với các tổ chức khoa học

Song hành với phát triển năng lực nghiên cứu nội bộ, Cỏ Mềm chủ động hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm bổ sung cơ sở nghiên cứu, tiếp cận phương pháp đánh giá chuyên sâu và kiểm chứng chất lượng sản phẩm.

Trong đó, Cỏ Mềm phối hợp với Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam tìm hiểu, đánh giá tiềm năng ứng dụng sâm Lai Châu trong mỹ phẩm. Đồng thời, phối hợp với Viện Khoa học Da liễu Hàn Quốc để đánh giá, thử nghiệm hiệu quả loạt sản phẩm.

Hoạt động nghiên cứu và đánh giá chất lượng là một phần trong quá trình phát triển sản phẩm Cỏ Mềm.

Tới đây, tại Hội nghị Da liễu khu vực Á - Úc lần thứ 27 tổ chức từ ngày 11 đến 14/11/2026 ở Hà Nội, công trình nghiên cứu có sự đóng góp của đội ngũ R&D Cỏ Mềm đã được lựa chọn là một trong số các đề tài được báo cáo.

Báo cáo mang tên “Saponin Panax trong chống lão hoá da: cơ chế và bằng chứng lâm sàng từ một mỹ phẩm chứa Sâm Việt Nam”, dự kiến được Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam trình bày ngày 14/11/2026.

Công trình có nhóm tác giả đến từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm và Viện Khoa học Da liễu Hàn Quốc.

Trong đó, Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thực hiện tổng quan tài liệu khoa học, Viện Khoa học Da liễu Hàn Quốc triển khai đánh giá lâm sàng, còn Cỏ Mềm tài trợ nghiên cứu lâm sàng và có thành viên R&D tham gia nhóm tác giả.

Theo báo cáo, nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trong 4 tuần với phụ nữ có làn da khô, sử dụng bộ đôi serum và kem dưỡng chứa chiết xuất Sâm Việt Nam. Kết quả ban đầu ghi nhận chỉ số nếp nhăn vùng quanh mắt giảm 11,07%, độ đàn hồi tăng 3,06%, độ ẩm da tăng 37,54% và chỉ số nâng vùng má cải thiện 3,13%.

Bộ đôi serum và kem dưỡng của Cỏ Mềm trong nghiên cứu hợp tác.

Việc nghiên cứu có sự tham gia của Cỏ Mềm được đưa vào Hội nghị Da liễu Khu vực Á - Úc 2026 mở ra cơ hội trao đổi dữ liệu về tiềm năng ứng dụng sâm Việt Nam trong mỹ phẩm với cộng đồng chuyên môn, đồng thời ghi nhận thêm một bước tiến trong hành trình hợp tác nghiên cứu của Cỏ Mềm.

11 năm gìn giữ giá trị Lành và Thật

Sau 11 năm, thiên nhiên vẫn là nền tảng quan trọng trong định hướng phát triển sản phẩm của Cỏ Mềm, nhưng đồng thời cũng được thương hiệu bồi đắp bằng nghiên cứu khoa học, công nghệ và các phương pháp đánh giá chất lượng.

Nếu “Lành” thể hiện ở sự trân trọng nguyên liệu thiên nhiên, con người và môi trường, thì “Thật” là tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu, thử nghiệm và minh bạch thông tin sản phẩm. Với Cỏ Mềm, khoa học không thay thế thiên nhiên, mà giúp thương hiệu hiểu sâu hơn, khai thác tốt hơn những giá trị quý báu của nguyên liệu Việt.

Trong tương lai, Cỏ Mềm định hướng tiếp tục đầu tư nghiên cứu nguyên liệu thiên nhiên, đẩy mạnh năng lực phát triển sản phẩm và mở rộng hợp tác chuyên môn với các tổ chức khoa học. Đây là nền tảng để thương hiệu nâng cao chất lượng, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tiếp nối hành trình phát triển bền vững.