(VTC News) -

Lazada chính thức khởi động “Siêu Sale Bom Tấn 11.11” từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11/2026, mang đến cơ hội săn hàng chính hãng với voucher giảm đến 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng loạt deal hấp dẫn trong khung giờ vàng Flash Hour.

Trong dịp mua sắm bùng nổ này, người tiêu dùng còn có thể khám phá hàng loạt thương hiệu đình đám toàn cầu từ TMALL và Gmarket, săn thêm ưu đãi qua chuỗi livestream LazBeauty và LazGame Elite bùng nổ cùng các chuyên gia trang điểm và game thủ nổi tiếng.

Khai hội “Siêu Sale Bom Tấn 11.11”, Lazada sẽ mang đến vô vàn cơ hội để người tiêu dùng chốt đơn những món đồ đã nằm trong wishlist bấy lâu với mức giá ưu đãi nhất năm. Từ những món đồ công nghệ, sản phẩm làm đẹp đến đồ gia dụng yêu thích, các tín đồ mua sắm có thể thêm sẵn sản phẩm vào giỏ hàng ngay từ bây giờ, chuẩn bị săn deal và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn khi mùa sale chính thức bắt đầu.

Xuyên suốt mùa sale 11.11, Lazada tung loạt voucher giảm đến 11 triệu đồng, voucher thương hiệu giảm đến 20% cùng hàng loạt deal hấp dẫn trong các khung giờ vàng Flash Hour (0h, 12h, 19h). Đặc biệt, LazMall mang đến hàng triệu sản phẩm từ các thương hiệu chính hãng trong nước và quốc tế, giúp người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn và săn những món đồ yêu thích với mức giá cực hời.

Không chỉ có những thương hiệu quen thuộc, mùa sale 11.11 còn là cơ hội để người tiêu dùng khám phá thêm hàng loạt thương hiệu quốc tế thông qua TMALL (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) trên LazMall. Với hơn 10.000 thương hiệu toàn cầu quy tụ trên TMALL, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn, đồng thời tận hưởng loạt deal giá hời và voucher độc quyền xuyên suốt mùa sale.

Trong giai đoạn Khởi động từ ngày 01/11 đến 10/11, người dùng có thể thu thập trước các voucher giảm 50% cho đơn từ 0 đồng và voucher giảm 40% cho đơn từ 99.000 đồng, cũng như săn thêm các ưu đãi riêng theo ngành hàng và các phiên livestream hằng ngày. Giai đoạn Mega Sale diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 - 13/11, chính là thời điểm TMALL triển khai chủ lực các voucher giảm sâu đến 50%, chuỗi Livestream Marathon kéo dài 9 tiếng mỗi ngày, quà tặng bạn mới voucher 60.000 - 80.000 đồng trên đơn 0 đồng dành riêng cho người mua mới.

Nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm - giải trí sôi động cho người tiêu dùng, Lazada kết hợp với cộng đồng nhà sáng tạo nội dung (content creator) cùng tạo nên chuỗi livestream bùng nổ LazBeauty và LazGame Elite. Trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội 11.11, người dùng sẽ dễ dàng khám phá nhiều sản phẩm chất lượng từ thương hiệu uy tín, tham khảo lựa chọn từ dàn chuyên gia trang điểm đình đám đến game thủ chuyên nghiệp, cũng như tận dụng vô vàn ưu đãi độc quyền chỉ có trong buổi phát sóng trực tiếp.

Với loạt ưu đãi hấp dẫn, hàng triệu sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu trong nước và quốc tế, cùng chuỗi livestream sôi động với dàn creator đình đám, “Siêu Sale Bom Tấn 11.11” trên Lazada hứa hẹn mang đến mùa mua sắm bùng nổ. Đây chính là dịp để người tiêu dùng khám phá thêm nhiều thương hiệu yêu thích, bắt kịp xu hướng và chốt trọn wishlist với những deal cực hời!