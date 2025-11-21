Trái ngọt cho mỹ phẩm Cỏ Mềm sau 10 năm tiên phong phát triển bền vững

(VTC News) -

ESG và xu hướng phát triển mới của các doanh nghiệp

ESG là viết tắt của Environment (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị): bộ tiêu chí phản ánh mức độ bền vững, tính minh bạch và ảnh hưởng toàn diện của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Khác với CSR (trách nhiệm xã hội) truyền thống, vốn thiên về các hoạt động cộng đồng riêng lẻ, ESG đòi hỏi doanh nghiệp tích hợp tư duy bền vững vào chiến lược kinh doanh, đồng thời chủ động nhận diện các cơ hội tạo tác động tích cực cho xã hội và môi trường.

Nhà máy đạt chuẩn CGMP vận hành theo tiêu chí ESG của Cỏ Mềm.

Trong bối cảnh cách mạng 4.0, ESG không chỉ là cam kết đạo đức mà trở thành hệ tiêu chí có thể đo lường. Thay vì đặt ra những mốc Net Zero đầy tham vọng, các tổ chức đang chuyển sang xây dựng lộ trình rõ ràng theo từng năm, dựa trên số liệu và kết quả cụ thể.

Chính vì vậy, Hội nghị thượng đỉnh và Giải thưởng toàn cầu về CSR & ESG năm nay đã lựa chọn chủ đề “Expanding Impact & Redefining Sustainable Value”, nhằm nhấn mạnh thông điệp cốt lõi: Giá trị bền vững không đến từ những lời hứa, mà phải được đo bằng tác động thực tế.

Cỏ Mềm và một thập kỷ kiến tạo giá trị bền vững

Ngay từ những ngày đầu, Cỏ Mềm đã không chỉ đặt mục tiêu trở thành thương hiệu mỹ phẩm được tin cậy tại Việt Nam, mà còn kiên định theo đuổi sứ mệnh bảo vệ hệ sinh thái con người và Trái đất. Việc sử dụng thành phần tự nhiên thay thế hóa chất độc hại trở thành “tuyên ngôn xanh” mở đường cho chiến lược phát triển bền vững dài hạn và nhân văn của doanh nghiệp.

Cỏ Mềm hợp tác phát triển vùng trồng sâm Việt Nam tại Sìn Hồ, Lai Châu.

Cỏ Mềm là một trong những thương hiệu tiên phong xây dựng chuỗi giá trị xanh khép kín: hợp tác phát triển vùng trồng nguyên liệu bản địa, đầu tư trung tâm R&D, vận hành nhà máy đạt chuẩn cGMP và phát triển hệ thống hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc. Lời cam kết với môi trường được thể hiện qua việc tối đa hóa bao bì sản phẩm có thể tái chế - không sử dụng bao bì không thể tái chế hoàn toàn và áp dụng công nghệ cải tiến giảm phát thải, giúp tiết kiệm một triệu lít nước/năm.

Một dấu ấn nổi bật khác trong hành trình bền vững của Cỏ Mềm là dự án “Rừng An Lành”, phục hồi 10 ha rừng bản địa tại Tây Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ, vừa góp phần tái tạo hệ sinh thái tự nhiên, vừa tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Ở phương diện tác động xã hội, Cỏ Mềm theo đuổi chiến lược giáo dục bền vững thông qua dự án “ngôi trường ước mơ” và mô hình “thư viện thân thiện”. Tính đến nay, 10 điểm trường khang trang đã được xây dựng tại nhiều tỉnh, giúp nuôi dưỡng tri thức và niềm hy vọng cho trẻ em khó khăn.

Trong hành trình tích hợp ESG toàn diện, Cỏ Mềm chú trọng hợp tác và quản trị minh bạch, chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng văn hóa thân thiện, chính trực, đồng thời đồng hành cùng các vùng trồng nguyên liệu, tiêu biểu là dự án bảo tồn sâm Lai Châu, góp phần nâng tầm giá trị dược liệu Việt Nam.

Giải thưởng toàn cầu và 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc

Mười năm qua, Cỏ Mềm cũng nhận được sự vinh danh từ nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Ông Matthias Gelber, Chủ tịch Giải thưởng CSR & ESG toàn cầu 2025 chia sẻ: “Những doanh nghiệp dẫn đầu về ESG không chỉ dừng lại ở tuyên ngôn, mà thể hiện bằng kết quả cụ thể, từ giảm phát thải, đổi mới sản phẩm, đến nâng cao phúc lợi xã hội. Khi tính bền vững trở thành một phần của mô hình kinh doanh, doanh nghiệp ấy sẽ thực sự tạo ra giá trị lâu dài cho con người và hành tinh.”

Cỏ Mềm sở hữu hệ thống 80 cửa hàng độc quyền trên toàn quốc.

Chính tinh thần kiên định ấy đã giúp Cỏ Mềm được hội đồng giám khảo đánh giá cao, mang về cú đúp giải thưởng danh giá: Hạng Platinum - Thương hiệu đổi mới xuất sắc trong sản xuất và phát triển bền vững và Hạng Gold - Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội. Đây không chỉ là dấu mốc tự hào sau một thập kỷ theo đuổi giá trị xanh, mà còn là động lực để Cỏ Mềm tiếp tục theo đuổi ESG và kiến tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Cỏ Mềm hiện là thành viên của VB4E - Liên minh Doanh nghiệp hành động vì môi trường do IUCN khởi xướng. Với vai trò này, thương hiệu ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong bức tranh phát triển bền vững, kiên trì tích hợp ESG vào chiến lược quản trị - vận hành - sản xuất. Cỏ Mềm coi 17 mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc là kim chỉ nam, chung tay hướng tới một tương lai thịnh vượng, công bằng và bền vững cho con người và Trái đất.