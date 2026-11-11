11.11 siêu sale tại MediaMart: Giảm đến 50%, voucher thêm đến 1,1 triệu đồng

(VTC News) -

Không chỉ tiết kiệm chi phí mua sắm, khách hàng còn có cơ hội tận hưởng nhiều quyền lợi thiết thực như trả góp 0% lãi suất, chính sách 1 đổi 1 đến 12 tháng và miễn phí giao hàng, lắp đặt theo điều kiện áp dụng. Đây là thời điểm đáng cân nhắc để nâng cấp thiết bị gia đình với mức giá hấp dẫn.

Smart TV màn hình lớn giảm đến 50%: Nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia

Nhu cầu nâng cấp không gian giải trí gia đình ngày càng tăng, đặc biệt với những dòng Smart TV màn hình lớn, tích hợp công nghệ hình ảnh hiện đại. Trong dịp 11.11, MediaMart mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn từ các thương hiệu Samsung, LG, Sony và Coex.

Nổi bật là Google TV Coex 4K UHD 55 inch 55UT7002XG giảm 49% còn 7.59 triệu; TV NANO 4K UHD LG AI 55 inch 55NU855BPSA giảm 50% giá chỉ 10.89 triệu.

Khách hàng cũng có thể tham khảo Smart Tivi Samsung AI 4K 55 inch 55U8500H Crystal UHD giảm 30%, giá chỉ 10.49 triệu, kèm ưu đãi giảm 20% khi mua loa Soundbar Samsung; Google Tivi Sony BRAVIA 3 LED 4K 55 inch K-55S30 giảm 46%, giá chỉ còn 14.99 triệu....

Với nhiều lựa chọn về kích thước, thương hiệu và công nghệ hiển thị, khách hàng dễ dàng tìm được chiếc TV phù hợp với không gian sống và nhu cầu giải trí của gia đình.

Máy giặt, máy sấy, tủ lạnh: Đồng loạt giảm giá, nâng cấp tiện nghi gia đình

Các thiết bị gia dụng thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, máy sấy và điều hòa cũng được MediaMart dành nhiều ưu đãi trong chương trình 11.11.

Đáng chú ý, máy giặt lồng ngang Inverter Coex 9,5kg FW-95CW1409ISG-11 giảm 39%, giá chỉ còn 5.49 triệu; máy sấy thông hơi Coex 8,5kg CD-80AVBG giảm 45%, giá chỉ còn 5.49 triệu.

Ở nhóm tủ lạnh, tủ lạnh Coex Inverter 430 lít Side by Side RS-4007MIB giảm 50%, giá chỉ 9.69 triệu; tủ lạnh Coex 2 cửa 123 lít RT-4015D giảm 27% giá còn 3.29 triệu.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu lớn khác như: máy giặt cửa trên Panasonic Inverter 10,5kg NA-FJ105X1BV giảm 25%, giá 7.99 triệu; máy giặt lồng ngang LG AI DD Inverter 12kg FX1412N5G giảm 35%, giá 10.99 triệu; tủ lạnh Samsung Inverter 583 lít Side by Side RS57DG400EM9SV giảm 35%, giá sốc 13.49 triệu; tủ lạnh Hitachi Inverter 466 lít Multi Door HR4N7522DSDXVN giảm 30% giá cực sốc 16.49 triệu.

Những mức giá hấp dẫn này mang đến cơ hội để các gia đình chủ động nâng cấp thiết bị, tối ưu công việc nội trợ và chăm sóc không gian sống tiện nghi hơn.

Thiết bị nhà bếp và gia dụng: Giảm đến 50%, chăm sóc trọn vẹn tổ ấm

Không gian bếp tiện nghi hơn với loạt sản phẩm nhà bếp và gia dụng đang được ưu đãi tại MediaMart. Từ thiết bị nấu nướng, bảo quản thực phẩm đến bình nóng lạnh, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ở nhóm thiết bị nấu nướng, lò vi sóng 20L Sharp R-2040EH-BK giảm 50%, giá chỉ 1.09 triệu; lò vi sóng 20L Roler RM-3133W giảm 50%, giá còn 990.000 đồng; nồi chiên không dầu Roler 6,5 lít RA-3132 giảm 50%, giá chỉ 990.000 đồng; bếp từ đôi 2 vùng nấu Inverter Roler RIH-6117I giảm 40%, giá còn 2.99 triệu và được tặng công lắp đặt; bếp từ đôi Kangaroo KG859i-Thailand giảm 50%, giá chỉ 3.49 triệu.

Ngoài ra, bếp từ cảm ứng Coex CI-3372 kèm nồi lẩu cũng giảm 50%, giá chỉ 790.000 đồng. Đáng chú ý, nồi cơm điện tử Sharp 1,8L KS-COM1875I-RS giảm 32% còn 799.000 đồng.

Đối với các thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình, bình nóng lạnh gián tiếp Roler 15 lít RWH-8116 giảm 46%, giá chỉ 1.39 triệu, kèm ưu đãi công lắp đặt và dây cấp; bình nóng lạnh Ferroli 30 lít Verdi-30TE giảm 35%, giá còn 2.69 triệu, tặng công lắp đặt và dây cấp trị giá 250.000 đồng.

Đặc biệt, máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo Infinity 10 cấp KG10A2I giảm 43%, giá chỉ còn 6.99 triệu, kèm quà tặng lò vi sóng 20L Sharp hoặc Toshiba trị giá 1.490.000 đồng và công lắp đặt theo chương trình.

Laptop và smartphone: Ưu đãi hấp dẫn, sẵn sàng cho học tập và công việc

Không chỉ các thiết bị điện máy, nhóm sản phẩm công nghệ cũng mang đến nhiều cơ hội nâng cấp thiết bị trong dịp mua sắm 11.11.

Ở nhóm laptop, Laptop Acer Aspire Lite 15 AL15-410P-R1W8 giảm 19%, giá chỉ 16.99 triệu, kèm ưu đãi cài đặt, giao hàng miễn phí và tặng balo Acer; Laptop MSI Modern 15 F1MG-1225VN giảm 28% giá chỉ còn 17.99 triệu, kèm ưu đãi cài đặt, giao hàng miễn phí và quà tặng đựng máy.

Đặc biệt, MacBook Neo A18 Pro 13 inch MHFF4SA/A cũng có mức giá hấp dẫn chỉ 18.29 triệu, kèm ưu đãi cài đặt và giao hàng miễn phí.

Ở nhóm smartphone, iPhone 17 Pro Max 256GB giảm 15% còn 33.211.000 đồng. Khách hàng còn được hưởng các ưu đãi mua phụ kiện Apple như củ sạc Apple 20W chính hãng giá 399.000 đồng, giảm 200.000 đồng khi mua AirPods hoặc Apple Watch và giảm 300.000 đồng khi mua iPad bất kỳ theo điều kiện chương trình.

Bên cạnh đó, OPPO A6c 4GB/128GB CPH2895 giảm 24%, giá chỉ còn 5.111.000 đồng, kèm ưu đãi trả góp 0%, giảm 100.000 đồng khi mua đèn bàn Roler bất kỳ và giảm 10% giá thẻ nhớ.

Phụ kiện công nghệ: Đồng giá từ 111.000 đồng, thêm tiện ích với chi phí tiết kiệm

Bên cạnh các thiết bị điện máy và công nghệ chủ lực, MediaMart còn mang đến nhiều lựa chọn phụ kiện chính hãng với mức giá hấp dẫn.

Hàng ngàn sản phẩm phụ kiện được áp dụng mức đồng giá 111.000đ và 311.000đ, thuộc các nhóm sản phẩm như cáp sạc, củ sạc, tai nghe và phụ kiện công nghệ khác. Các sản phẩm thuộc danh mục chương trình được áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng theo điều kiện cụ thể.

Đáng chú ý, camera Wi-Fi iMou Ranger 2 A32 3MP được giảm 50%, từ 760.000 đồng xuống còn 380.000 đồng khi mua kèm thẻ nhớ bất kỳ. Khách hàng mua thẻ nhớ kèm camera vẫn được giảm thêm 10% giá thẻ nhớ. Trường hợp mua camera riêng không kèm thẻ nhớ, giá bán là 450.000 đồng.

Săn ưu đãi 11.11 tại MediaMart - Mua sắm tiết kiệm, nhận thêm nhiều quyền lợi

Với chương trình “11.11 siêu sale rẻ hơn online, lệch giá hoàn tiền”, MediaMart mang đến cơ hội sở hữu hàng loạt sản phẩm điện máy, công nghệ và gia dụng chính hãng với mức giá ưu đãi cùng nhiều quyền lợi mua sắm hấp dẫn.

Đừng bỏ lỡ cơ hội lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình trong dịp 11.11. Khách hàng có thể truy cập website https://mediamart.vn/, ghé hệ thống siêu thị MediaMart hoặc liên hệ hotline 1900 6788 để tham khảo sản phẩm, cập nhật ưu đãi và được tư vấn chi tiết về điều kiện chương trình.