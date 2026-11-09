Bộ đôi giúp sàn nhà sạch tinh tươm mỗi ngày

(VTC News) -

Một căn nhà sạch không đến từ một thiết bị duy nhất mà đến từ sự phối hợp nhịp nhàng và biết bổ trợ cho nhau giữa các thiết bị: Robot lo việc quét dọn cơ bản mỗi ngày, trong khi máy hút bụi lau sàn lo vết bẩn nặng đô hơn cần xử lý ngay. Nhờ đó, việc chăm sóc nhà cửa trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn. Điều này càng thêm ý nghĩa vào những ngày bận rộn mùa cuối năm sắp tới.

Matrix10 Ultra chăm sàn theo từng khu vực

Nếu phải dùng một từ để nói về Dreame Matrix10 Ultra, đó là “tỉ mỉ”. Đây là robot hút bụi lau nhà đầu tiên tự động nhận diện và thay giẻ lau dựa trên từng khu vực sử dụng, giống như một người chăm nhà thật sự hiểu rõ tính cách của từng góc nhỏ trong nhà mình.

Phòng khách cần lau nhẹ nhàng bằng nước ấm 40°C, đã có giẻ lau nhiệt đa dụng. Gian bếp dính dầu mỡ sau bữa nấu, đã có giẻ lau nilon chà sàn chuyên dụng để xử lý những vết bẩn cứng đầu. Nhà tắm ẩm ướt, cần làm khô nhanh, robot chuyển qua dùng giẻ lau vải bọt biển thấm hút cực mạnh. Mỗi khu vực được chăm sóc lau dọn theo cách riêng, không còn cảnh dùng chung một chiếc giẻ cho cả nhà nữa.

Trạm sạc của Matrix10 Ultra trang bị 3 bộ giẻ tối ưu cho từng loại sàn khác nhau.

Sự tỉ mỉ đó còn nằm ở khoang dung dịch ba ngăn đầu tiên của Dreame. Robot tự động chọn chế phẩm phù hợp: khử mùi thú cưng, chăm sóc sàn gỗ hay vệ sinh thông thường. Nhà có thú cưng, sàn gỗ cần nâng niu hay chỉ đơn giản là muốn sàn sạch thơm mỗi ngày, Matrix10 Ultra đều tự lo liệu.

Robot còn được trang bị dung dịch riêng để khử mùi thú cưng trong nhà.

Là sản phẩm cao cấp, Matrix10 Ultra còn mang trong mình những trang bị mạnh mẽ nhất. Lực hút tới 30.000 Pa, đủ sức cuốn sạch bụi mịn, tóc rụng hay vụn bánh rơi trên sàn. Hệ thống điều hướng AI nhận diện tới 240 đồ vật, giúp robot di chuyển thông minh, tránh va chạm và không bỏ sót góc khuất. Đặc biệt, robot có thể vượt bậc thềm đôi cao đến 8 cm, nên những ngưỡng cửa hay bậc thềm nhỏ trong nhà không còn là trở ngại.

Sau mỗi lần làm việc, Matrix10 Ultra tự giặt giẻ lau bằng nước nóng 100°C, vừa sạch, vừa diệt khuẩn, để lần lau sau luôn bắt đầu với một chiếc giẻ thơm tho. Người dùng chỉ cần hẹn giờ, còn lại cứ để robot lo.

H13s FlexReach lau nhà linh hoạt, sạch nhanh

Nếu Matrix10 Ultra là người lo việc lớn, đều đặn và có hệ thống, thì Dreame H13s FlexReach lại là người bạn đồng hành linh hoạt, luôn sẵn sàng khi người dùng cần xử lý nhanh một vết bẩn bất ngờ.

Những khoảnh khắc rất đời thường như con làm đổ sữa ở phòng khách, chồng làm rơi vụn thức ăn ở gian bếp, hay vợ vừa nấu xong và muốn sàn bếp sạch bong trước khi khách tới. Lúc đó, thay vì chờ robot chạy một vòng, người dùng chỉ cần cầm H13s FlexReach lên, lướt nhẹ một đường là xong. Với lực hút 21.000 Pa, máy hút sạch cả bụi khô lẫn vết bẩn ướt trong một lần đi qua, không cần quét trước, lau sau.

Với vết bẩn nặng đô hay cần làm sạch tức thì, máy lau sàn sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Tính năng nhỏ nhưng rất hữu ích ở H13s FlexReach là khả năng ngã phẳng 180°, luồn sâu vào gầm sofa, gầm giường để làm sạch sâu hơn. Thân máy lướt êm ái, nhẹ nhàng, làm sạch sát cạnh nhờ công nghệ Dual Edge, nên mép tường, chân tủ cũng được chăm sóc kỹ càng.

Máy lau sàn này của Dreame có thể hoạt động liên tục tới 50 phút, đủ cho một lần dọn nhanh cả một căn nhà nhiều tầng. Bình nước sạch 780 ml và bình nước bẩn 700 ml tách riêng, nên nước lau lúc nào cũng sạch. Sau khi dọn xong, máy tự làm sạch với nước nóng 90°C và sấy khô chỉ trong 5 phút, lại còn có bộ phận kháng khuẩn và khử mùi, nên người dùng không còn phải lo mùi ẩm hay vi khuẩn bám lại trên giẻ lau.

Một bữa cơm thêm phần ấm cúng khi có một không gian sạch sẽ. Bộ đôi Dreame Matrix10 Ultra và H13s FlexReach giúp việc dọn dẹp trở nên đơn giản hơn gia đình có thêm thời gian cho những điều quan trọng hơn.