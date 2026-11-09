Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tiếp tục tung ưu đãi đến 50%

(VTC News) -

Từ ngày 6-8/11, lễ hội Co.opFest tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi đã mang đến không khí mua sắm náo nhiệt với nhiều hoạt động giải trí, trải nghiệm sản phẩm và giao lưu thương hiệu. Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tọa lạc tại tầng hầm B1, khu phức hợp Lancaster Legacy, số 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Tiếp nối chuỗi hoạt động khai trương, Saigon Co.op triển khai các chương trình ưu đãi đặc biệt, kéo dài đến ngày 5/12, mang đến thêm nhiều cơ hội mua sắm và nhận quà cho khách hàng.

Ba ngày Co.opFest sôi động với nhiều trải nghiệm thú vị

Trong ba ngày diễn ra Co.opFest, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi trở thành điểm hẹn mua sắm kết hợp giải trí, thu hút khách hàng tham gia các hoạt động tương tác và trải nghiệm thương hiệu.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là thử thách gắp snack khổng lồ cùng Lay’s và Poca Việt Nam. Hoạt động mang đến những khoảnh khắc vui nhộn, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp tham gia trò chơi và nhận quà từ nhãn hàng.

Không khí mua sắm và trải nghiệm thương hiệu tại Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi trong những ngày khai trương.

Không khí lễ hội thêm sôi động với chương trình “Giai điệu khai trương - Hát vui, chơi vui, nhận quà”. Các tiết mục acoustic, giao lưu ca hát và minigame đã tạo nên không gian giải trí gần gũi, giúp khách hàng có thêm những trải nghiệm thú vị bên cạnh hoạt động mua sắm.

Cùng với đó, các gian hàng trải nghiệm đến từ Strongbow, Mirinda, Nestlé, Unilever Việt Nam, Pocari Sweat và nhiều thương hiệu khác mang đến cơ hội dùng thử sản phẩm, tham gia trò chơi tương tác và nhận hàng nghìn phần quà.

Sự kết hợp giữa mua sắm, âm nhạc và trải nghiệm thương hiệu góp phần tạo dấu ấn cho Co.opFest, đồng thời thể hiện định hướng phát triển mô hình bán lẻ hiện đại, lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm của Co.opmart Pro.

Tiếp tục ưu đãi hấp dẫn, cơ hội trúng iPhone 18 Pro Max

Sau lễ hội Co.opFest, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi nhân dịp khai trương với mức giảm giá từ 35-50%, ưu đãi mua 1 tặng 1 cùng nhiều quà tặng dành cho khách hàng.

Giao lưu cùng nghệ sĩ Sơn K cùng nhãn hàng Axe và Unilever.

Đáng chú ý, chương trình rút thăm may mắn “Mua sắm thả ga - Trúng quà thật đã” kéo dài đến hết ngày 5/12, mang đến cơ hội sở hữu nhiều phần thưởng giá trị.

Theo thể lệ, khách hàng có hóa đơn mua sắm tại khu tự chọn từ 400.000 đồng được nhận một vé may mắn; với hóa đơn 800.000 đồng được nhận hai vé. Số vé được tính theo giá trị từng hóa đơn, tối đa 10 vé/hóa đơn và không cộng dồn nhiều hóa đơn.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm, dùng thử và tìm hiểu những sản phẩm mới nhất từ Nestlé Việt Nam.

Giải đặc biệt của chương trình là iPhone 18 Pro Max 1TB. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot T30C, xe đạp tập thể dục KingSport Ready KS-107 và nồi lẩu điện Elmich MPE1297.

Bên cạnh các ưu đãi mua sắm, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi còn dành nhiều quyền lợi cho khách hàng mới thông qua chương trình “Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi làm quen bạn mới”, triển khai đến hết ngày 25/11.

Theo đó, khách hàng cá nhân chưa tham gia chương trình khách hàng thành viên, khi đăng ký thành công sẽ được tặng một e-voucher trị giá 30.000 đồng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa một e-voucher trong thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, từ ngày 6-12/11/2026, chương trình “Ghé Co.opmart Pro - Mua sắm hứng khởi, mời nước miễn phí!” dành tặng một phần nước ép miễn phí cho 50 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến mua sắm tại siêu thị.

Khách hàng nhận quà ngay trực tiếp quầy dịch vụ khách hàng hoặc máy phát quà tự động của Saigon Co.op.

Thông qua chuỗi hoạt động khai trương và các chương trình ưu đãi, Co.opmart Pro 230 Nguyễn Trãi hướng đến xây dựng không gian mua sắm hiện đại, tiện lợi, nơi khách hàng không chỉ lựa chọn sản phẩm phù hợp mà còn được tham gia những hoạt động giải trí, tương tác và trải nghiệm dịch vụ.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Co.opmart Pro kỳ vọng trở thành điểm mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng TP.HCM, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong mô hình bán lẻ hiện đại.