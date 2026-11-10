Jennyhouse - thương hiệu chăm sóc tóc sao Hàn yêu thích có mặt tại Việt Nam

(VTC News) -

Thương hiệu chăm sóc tóc cao cấp Hàn Quốc Jennyhouse đã ra mắt thị trường Việt Nam, mang đến các dòng sản phẩm chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc chuẩn salon ngay tại nhà. Đồng hành cùng sự kiện đánh dấu mốc quan trọng này, Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026 Võ Đoàn Bảo Hà chính thức đảm nhận vai trò Đại sứ Thương hiệu Jennyhouse tại Việt Nam.

Chuyên môn từ salon danh tiếng Hàn Quốc

Khởi đầu từ năm 2002 tại Cheongdam-dong (khu vực sầm uất và xa hoa của Gangnam, Seoul), Jennyhouse nhanh chóng trở thành biểu tượng trong giới làm đẹp Hàn Quốc. Nơi đây là điểm đến quen thuộc của các nghệ sĩ và ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi như Son Ye-jin, Park Shin-hye, Han So-hee cùng nhiều gương mặt đình đám trong làng điện ảnh, âm nhạc và thời trang.

Jennyhouse mang bí quyết làm đẹp tóc từ Cheongdam-dong (Gangnam, Seoul) đến với người tiêu dùng Việt. (Ảnh: DNCC)

Đúc kết từ kinh nghiệm làm việc thực tế với hàng nghìn mái tóc liên tục uốn, nhuộm và tạo kiểu dưới áp lực nhiệt độ cao, đội ngũ hơn 80 chuyên gia hàng đầu tại Jennyhouse đã nghiên cứu và ứng dụng kinh nghiệm này vào các dòng sản phẩm chăm sóc tóc chuẩn salon tại nhà. Jennyhouse tối ưu hóa từng công thức, kết cấu cho đến cách thức thao tác, giúp người dùng dễ dàng sở hữu mái tóc bồng bềnh, tơi phồng chuẩn salon chỉ qua các bước chăm sóc đơn giản.

Chăm sóc tóc kết hợp tạo kiểu

Không chỉ dừng lại ở các dòng sản phẩm làm sạch hay dưỡng ẩm truyền thống, thế mạnh khác biệt của Jennyhouse nằm ở triết lý “The Art of Hair” - Chăm sóc tóc kết hợp tạo kiểu. Thương hiệu tập trung tập trung giải quyết vấn đề tóc mảnh, dễ bết xẹp, vốn là nỗi bận tâm lớn của người tiêu dùng Á Đông.

Để hiện thực hóa điều đó, các dòng sản phẩm của Jennyhouse ứng dụng những thành phần phục hồi cao cấp như Keratin thủy phân, chuỗi Axit Amin, phức hợp CICA cùng các chiết xuất thực vật quý, giúp nuôi dưỡng sợi tóc chắc khỏe từ sâu bên trong.

Bên cạnh bộ đôi gội - xả cơ bản giúp duy trì độ phồng tự nhiên, Jennyhouse phát triển các dòng chăm sóc tóc và tạo kiểu tiện lợi, từ dưỡng tóc không xả, xịt dưỡng bảo vệ cho đến xịt tạo phồng chân tóc và phấn che khuyết điểm tóc thưa. Sự đa dạng này giúp người dùng dễ dàng chủ động biến hóa và chăm sóc mái tóc theo nhu cầu cá nhân.

Bộ sản phẩm Jennyhouse kết hợp giữa chăm sóc chuyên sâu và khả năng tạo kiểu tự nhiên. (Ảnh: DNCC)

Nhờ tính năng vượt trội cùng tính ứng dụng cao, sản phẩm Self-Up Volume Treatment của thương hiệu từng xuất sắc vượt qua hàng ngàn đối thủ để giành danh hiệu MD’s Pick tại Olive Young Awards 2020 giải thưởng uy tín từ chuỗi bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất xứ kim chi.

Sự kết hợp cùng đại sứ Bảo Hà

Tiếp nối hành trình chinh phục các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Indonesia, việc chính thức cập bến Việt Nam đánh dấu bước tiến chiến lược của thương hiệu tại Đông Nam Á.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026 Võ Đoàn Bảo Hà trở thành Đại sứ Thương hiệu Jennyhouse tại Việt Nam. (Ảnh: DNCC)

Tại Việt Nam, Jennyhouse lựa chọn Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2026 Võ Đoàn Bảo Hà làm Đại sứ Thương hiệu bởi sự phù hợp với hình ảnh khách hàng mà thương hiệu hướng đến: tự tin, hiện đại, có phong cách riêng và chủ động chăm sóc bản thân. Với hình ảnh thanh lịch cùng gu thẩm mỹ chỉn chu, Bảo Hà đồng hành cùng Jennyhouse giới thiệu các giải pháp chăm sóc và làm đẹp tóc đến người tiêu dùng Việt.

Sự hợp tác này hứa hẹn đưa những bí quyết làm đẹp tóc chuẩn salon từ Gangnam đến gần hơn với cộng đồng mê làm đẹp tại Việt Nam, truyền cảm hứng giúp phái đẹp tự tin thể hiện bản thân, chăm chút từng chi tiết ngay cả trong thường nhật.