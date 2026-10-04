Cô giáo mất chân khi cứu học trò được bệnh viện hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị

(VTC News) -

Đến thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền - nữ giáo viên mất chân sau khi cứu học trò 2 tuổi, ông Nguyễn Xuân Tài, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông bày tỏ sự trân trọng trước hành động của cô Hiền, đồng thời động viên cô kiên trì điều trị, sớm ổn định sức khỏe để trở về với gia đình và các con.

Nhân viên y tế thăm hỏi sức khoẻ cô giáo Hiền. (Ảnh: BVCC)

ThS.BSCKII Thái Doãn Công, Phó Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Ngoại, trực tiếp thăm khám, theo dõi tình trạng của cô Hiền cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Các nhân viên y tế hỗ trợ cô trong quá trình chăm sóc và phục hồi sau chấn thương.

Chia sẻ với hoàn cảnh của cô giáo và gia đình, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và lưu trú cho cô Hiền cùng người nhà trong thời gian điều trị tại đây.

Sau biến cố, cô giáo còn một chặng đường dài để thích nghi với cuộc sống. Sự hỗ trợ của bệnh viện giúp gia đình giảm bớt một phần gánh nặng, để cô có thể tập trung vào việc phục hồi sức khỏe.

Trước đó, tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An, cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường. Đây là ngày đầu tiên em đến lớp.

Không kịp suy nghĩ, cô Hiền lao ra ôm lấy học trò, cố đưa em khỏi hướng chiếc xe. Cô kịp đẩy bé vào trong, nhưng hai chân bị bánh xe tải cán qua. Trong cơn đau dữ dội, cô vẫn cố gắng bò vào lề đường trước khi được người dân đưa đi cấp cứu.

Cô Hiền được chuyển về Bệnh viện đa khoa Cửa Đông, Nghệ An để tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng. (Ảnh: BVCC)

Sau khi được sơ cứu và điều trị tại Bệnh viện Tân Kỳ, Bệnh viện 115 Nghệ An, do chấn thương quá nặng, gia đình đưa cô ra Hà Nội. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô được phẫu thuật, điều trị trong thời gian dài và phải cắt bỏ chân phải.

Sau giai đoạn điều trị cấp cứu và phẫu thuật, cô Hiền trở về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Nghệ An để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe.