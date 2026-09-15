Cô giáo mất một chân cứu học trò: Khi nhân ái được đáp lại bằng nhân ái

(VTC News) -

Chiều 28/8, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy từ điểm Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An) ra đường, đúng lúc chiếc xe tải đi tới.Cô giáo Hiền nhìn thấy.Chị lao theo, kịp đưa đứa trẻ khỏi hiểm nguy. Bánh xe tải cán qua hai chân cô giáo 32 tuổi. Dù bị thương rất nặng, chị vẫn cố đẩy đứa trẻ vào phía an toàn.

Em bé không bị thương. Còn cô Hiền phải trải qua những cuộc phẫu thuật lớn. Chân phải của chị bị tổn thương nghiêm trọng, cuối cùng buộc phải cắt bỏ một phần để bảo toàn tính mạng.

Những ngày sau đó, một câu chuyện khác bắt đầu: hàng nghìn người cùng tìm cách giúp người giáo viên dũng cảm ấy bước tiếp.

Một người lao về phía hiểm nguy

Khoảnh khắc cô Hiền chạy ra đường chỉ diễn ra trong vài giây.Không có thời gian để tính toán nếu mình bị thương thì sao, hai con nhỏ ở nhà sẽ thế nào, cuộc sống sau này có thể đổi khác ra sao.Ở đó chỉ có một cô giáo nhìn thấy học trò đang gặp nguy hiểm.Phản xạ đầu tiên của cô là cứu lấy đứa trẻ.

Hoàng Thị Hiền đang nuôi hai con nhỏ. Sau đổ vỡ hôn nhân, ba mẹ con sống cùng ông bà ngoại. Người vốn là chỗ dựa cho các con giờ phải đối mặt với một hành trình dài để phục hồi sức khỏe và khả năng vận động.

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định tặng Bằng khen cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, ghi nhận hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh vì học sinh.Nhưng giá trị của câu chuyện không chỉ nằm trong một tấm bằng khen.

Chúng ta thường nói về lòng yêu nước thương nòi bằng những khái niệm lớn. Thực ra, yêu nước thương nòi trước hết cũng được làm nên từ cách mỗi người đối xử với những con người cụ thể quanh mình.Bởi đất nước không phải một khái niệm trừu tượng - Đất nước là con người.

Báo điện tử VTC News - Đài Tiếng nói Việt Nam đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao hơn 1,5 tỷ đồng từ độc giả, nhà hảo tâm gửi đến cô giáo Hoàng Thị Hiền.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về yêu nước, thương dân vì thế không nhất thiết chỉ được tìm thấy trong những điều lớn lao. Nó có thể hiện diện ngay trong cách một người làm công việc bình thường của mình với trách nhiệm cao nhất; trong việc không ngoảnh mặt khi người khác gặp hiểm nguy; trong lựa chọn bảo vệ một sinh mạng khi chính mình có thể phải chịu thiệt thòi.

Cô giáo Hiền không chạy ra đường để mong muốn trở thànhngười anh hùng.Chị chỉ làm điều mà trong khoảnh khắc ấy, trách nhiệm và tình thương của một cô giáo - một người mẹ hiền thôi thúc phải làm.

Chính điều đó khiến câu chuyện lay động.Trong một đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sức mạnh không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, những công trình lớn hay bước tiến công nghệ. Một xã hội phát triển còn là xã hội mà giữa nhịp sống ngày càng nhanh, con người vẫn không bỏ mặc con người.

Hàng nghìn người chia sẻ

Sáng 8/9/2026, lúc 7h51, báo điện tử VTC News đăng bài viết về cô giáo Hoàng Thị Hiền với tiêu đề Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán nát hai chân, nguy cơ phải cắt chân. Ngay lập tức, câu chuyện nhận được sự đồng cảm đặc biệt của bạn đọc.

Người vài trăm nghìn đồng, người vài triệu. Những khoản tiền từ nhiều nơi cùng gửi về với một mong muốn rất giản dị: giúp cô giáo đã quên mình cứu học trò có thêm điều kiện chữa trị và trở lại hòa nhập cuộc sống.

Chỉ trong những 6 ngày sau khi báo đăng, bạn đọc đã gửi qua báo hơn 1,52 tỷ đồng ủng hộ cô Hiền.

Hơn 1,52 tỷ đồng là con số không nhỏ.Nhưng phía sau con số ấy còn có điều lớn hơn tiền bạc.Đó là hàng nghìn sự rung động trước một hành động đẹp. Hầu như tất cả những người gửi tiền chưa từng gặp cô Hiền. Họ không phải họ hàng của chị. Đứa trẻ chị cứu cũng không phải người thân của họ. Họ chỉ được biết câu chuyện sau khi đọc báo.

Họ giúp, bởi họ cảm thấy một người đã sống tử tế với người khác không nên phải một mình gánh lấy cái giá của sự tử tế ấy. Tự họ thấy thôi thúc sau khi đọc báo, trái tim học mách bảo: Nhân ái được đáp lại bằng nhân ái.Một hành động đẹp đã thúc đẩy những hành động đẹp khác. Đó mới là ý nghĩa sâu xa nhất của câu chuyện sau một bài báo.

Trong đời sống hôm nay, chúng ta dễ bị bủa vây bởi những tin tức về bạo lực, ích kỷ, lừa đảo hay sự vô cảm. Những câu chuyện như của cô Hiền nhắc rằng dưới những điều chưa đẹp ấy vẫn tồn tại một nguồn lực xã hội rất lớn: lòng trắc ẩn và niềm tin giữa người với người.

Một xã hội đáng sống không phải là nơi không bao giờ xảy ra bất hạnh.Đó là nơi khi bất hạnh xảy đến với một con người, những người khác không ngoảnh mặt đi.

Hôm 28/8, cô Hoàng Thị Hiền dùng đôi chân của mình chạy về phía một đứa trẻ đang gặp hiểm nguy.Hôm nay, chị không còn nguyên vẹn đôi chân ấy.Nhưng hàng nghìn tấm lòng đang cùng giúp chị bước tiếp.Đó là sự thể hiện đẹp để nhất để xã hội đáp lại lòng dũng cảm: không để người đã vì người khác mà ngã xuống phải tự mình đứng dậy.

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