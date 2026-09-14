Trao hơn 1,5 tỷ đồng của bạn đọc tới cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi khỏi xe tải

(VTC News) -

Ngày 14/9, ông Ngô Văn Hải - Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử VTC News trao số tiền 1.522.849.631 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ cô giáo Hoàng Thị Hiền, người xả thân cứu bé trai 2 tuổi khỏi chiếc xe tải nhưng không may bị bánh xe cán qua chân.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Hoàng Thị Thắm, chị gái cô giáo Hiền, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, các nhà hảo tâm và Báo Điện tử VTC News đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của em gái.

“Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Số tiền này với Hiền và các cháu lúc này thực sự là sự giúp đỡ quá lớn. Gia đình sẽ dùng khoản tiền để lo chi phí điều trị, phẫu thuật cho Hiền và chăm sóc hai cháu nhỏ”, chị Thắm nghẹn ngào.

Số tiền hơn 1,5 tỷ đồng được bạn đọc ủng hộ sau khi bài viết “Cô giáo xả thân cứu bé 2 tuổi, bị xe tải cán nát hai chân, nguy cơ phải cắt chân” được đăng tải trên Báo Điện tử VTC News.

Chị Thắm - chị gái cô giáo Hiền đón nhận số tiền do độc giả Báo Điện tử VTC News giúp đỡ. (Ảnh: Minh Đức)

Với gia đình cô giáo Hiền, khoản hỗ trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng viện phí mà còn tiếp thêm hy vọng để người mẹ 32 tuổi có thể tiếp tục điều trị, vượt qua những cuộc phẫu thuật phía trước. Hiện cô giáo Hiền vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chân phải đã bị cắt cụt, người phụ nữ 32 tuổi phải nén chịu những cơn đau kéo dài.

Biến cố xảy ra vào chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Hôm đó là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp. Khi thấy chị gái quay lưng rời đi, bé bất ngờ chạy lao ra đường. Đúng lúc đó một xe tải tiến tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện và lập tức lao ra ôm lấy em nhỏ.

Chị kịp giữ trẻ an toàn nhưng hai chân bị bánh xe tải cán qua. Trong cơn đau dữ dội, chị vẫn cố dồn sức đẩy em nhỏ vào trong rồi gắng gượng bò vào lề đường trước khi người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ và Bệnh viện 115 Nghệ An, trước tình trạng chấn thương quá nặng, gia đình đưa chị ra Hà Nội điều trị.

Ở quê nhà, hai con nhỏ của Hiền là bé Lương Thùy Linh, 7 tuổi và bé Lương Hoàng Hiếu, 4 tuổi, vẫn ngóng mẹ trở về. Các em chưa thể hiểu vì sao mẹ đi mãi chưa về và cũng chưa biết rằng sau biến cố này, cuộc sống của mẹ có thể sẽ thay đổi rất nhiều.

Sau tai nạn cô giáo Hiền đã phải cắt bỏ một bên chân. (Ảnh: Minh Đức)

Hiền là mẹ đơn thân. Sau đổ vỡ hôn nhân một năm trước, chị đưa hai con về nương nhờ mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Chưa có nhà riêng, bốn mẹ con, ông cháu sống dựa vào mấy sào ruộng và những công việc làm thuê theo mùa vụ.

Trước ngày gặp nạn, cuộc sống của người mẹ trẻ giản dị với những công việc quen thuộc: sáng đưa con đi học, đi làm, chiều trở về chăm sóc hai con. Những điều bình thường ấy giờ trở thành ước mong lớn nhất của chị.

Nằm trên giường bệnh, điều Hiền lo nhất vẫn là hai đứa trẻ. Chị thỉnh thoảng lại hỏi thăm con, cố gắng giấu những cơn đau để người thân yên lòng.

Sự sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm trong những ngày qua trở thành nguồn động viên lớn đối với người mẹ đang đứng trước hành trình điều trị đầy khó khăn. Gia đình cho biết sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, ưu tiên chi phí phẫu thuật, điều trị và chăm lo cuộc sống cho hai con nhỏ của Hiền.