Tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền xả thân cứu học trò

(VTC News) -

Ngày 16/9, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định số 1569/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường Mầm non Phú Sơn, nay thuộc xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, cô Hoàng Thị Hiền được trao Huân chương Dũng cảm vì “đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng của người khác trong tình huống nguy hiểm”.

Sau tai nạn, cô giáo Hiền đã phải cắt bỏ một bên chân. (Ảnh: Minh Đức)

Lao ra cứu học sinh 2 tuổi trước xe tải

Biến cố xảy ra chiều 28/8 tại điểm trường lẻ Tân Lâm, Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, Nghệ An. Hôm đó là ngày đầu tiên một bé trai 2 tuổi đến lớp. Khi thấy chị gái quay lưng rời đi, bé bất ngờ chạy lao ra đường. Đúng lúc đó, một xe tải tiến tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền phát hiện và lập tức lao ra ôm lấy em nhỏ.

Chị kịp giữ trẻ an toàn nhưng hai chân bị bánh xe tải cán qua. Trong cơn đau dữ dội, chị vẫn cố dồn sức đẩy em nhỏ vào trong rồi gắng gượng bò vào lề đường trước khi người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Tân Kỳ và Bệnh viện 115 Nghệ An, trước tình trạng chấn thương quá nặng, chị được gia đình đưa ra Hà Nội điều trị.

Chị Thắm - chị gái cô giáo Hiền đón nhận số tiền do độc giả Báo Điện tử VTC News giúp đỡ. (Ảnh: Minh Đức)

Cô giáo Hiền là mẹ đơn thân, có hai con nhỏ 7 tuổi và 4 tuổi. Sau đổ vỡ hôn nhân vào một năm trước, chị đưa hai bé về nương nhờ mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Chưa có nhà riêng, bốn mẹ con, ông cháu sống dựa vào mấy sào ruộng và những công việc làm thuê theo mùa vụ.

Ngày 8/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đến bệnh viện thăm hỏi, động viên cô Hiền. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trước đó cũng quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho cô vì hành động dũng cảm, trách nhiệm, bảo vệ học sinh. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm hỏi và hỗ trợ cô Hiền 20 triệu đồng.

Ngày 14/9, lãnh đạo Báo Điện tử VTC News trao số tiền 1.522.849.631 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ cô giáo Hiền.

Bệnh viện Việt Đức thông tin, TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao kết nối với một đơn vị cung cấp chân giả để hỗ trợ cô giáo. Đại diện đơn vị này trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình trạng và nhu cầu phục hồi của cô Hiền, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Hiện, cô Hiền tiếp tục được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị, theo dõi và nỗ lực bảo tồn tối đa phần chi còn lại.