Cô bé lanh lợi trong 'Tây du ký': Đóng phim từ 4 tuổi, giờ là nhà văn có tiếng

Trong tập phim “Hiểm độ Thông Thiên hà” của Tây du ký phần 2, thầy trò Đường Tăng khi đi qua Trần Gia Trang cứu được một đôi đồng nam, đồng nữ khỏi âm mưu bị yêu quái bắt ăn thịt.

Trong tập phim, vai đồng nữ được thể hiện bởi diễn viên nhí Hầu Lỗi. Cô bé gây chú ý nhờ gương mặt đáng yêu, ánh mắt sáng và phong thái tự nhiên. Dù chỉ là vai phụ, Hầu Lỗi vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Tham gia nghệ thuật từ 4 tuổi

Hầu Lỗi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ khi mới 4 tuổi, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sớm trở thành một trong những gương mặt nhí được yêu thích nhất.

Vai diễn của Hầu Lỗi trong "Tây du ký".

Năm 5 tuổi, Hầu Lỗi dẫn chương trình gala đặc biệt của Đài truyền hình Sơn Đông. Đến năm 1998, Hầu Lỗi có cơ hội góp mặt trong phần 2 của Tây du ký - bộ phim kinh điển mà bất kỳ diễn viên nào cũng khao khát được tham gia. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, cô vẫn khiến người xem phải trầm trồ vì biểu cảm sinh động và sự hồn nhiên tự nhiên như không diễn.

Đặc biệt, phân đoạn nhân vật đồng nữ khi được Trư Bát Giới hoá thành cũng được Hầu Lỗi thể hiện xuất sắc, toát lên dáng vẻ lạc quan khi đối đầu với yêu quái.

Trích đoạn tập phim “Hiểm độ Thông Thiên hà”.

Sau thành công của phim, Hầu Lỗi nổi tiếng và trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Năm 10 tuổi, cô dẫn chương trình Dưới cùng một bầu trời xanh của CCTV. Sau đó, cô tham gia thêm một số bộ phim truyền hình như Tình yêu tuổi già, Mẹ...

Trở thành nhà văn nổi tiếng

Dù nổi tiếng sớm, Hầu Lỗi vẫn luôn giữ vững thành tích học tập đáng nể. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức khi cả bố mẹ đều đề cao việc học hành. Vì vậy từ nhỏ, Hầu Lỗi được rèn luyện nề nếp và định hướng phát triển cân bằng giữa nghệ thuật và tri thức.

Không mải mê theo đuổi ánh hào quang của màn ảnh, Hầu Lỗi chọn tập trung cho học tập, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê viết lách.

Khi trưởng thành, Hầu Lỗi quyết định rẽ hướng, từ giã nghiệp diễn để theo đuổi con đường văn chương. Hiện Hầu Lỗi là nhà văn có tiếng, đồng thời là người dẫn chương trình cho một số đài truyền hình địa phương.

Hầu Lỗi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp.

Cô từng ra mắt tập tiểu thuyết Những câu chuyện kỳ ​​lạ của Yandu, cùng 2 tập thơ Chia lìa và Vướng víu.

Ngoài ra, nhan sắc của Hầu Lỗi ở tuổi trưởng thành cũng khiến nhiều người bất ngờ khi vẫn giữ được đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú. Nhiều khán giả vẫn nhận ra nét tinh nghịch, đáng yêu của cô bé từng khiến khán giả “tan chảy” trên màn ảnh nhỏ năm xưa.