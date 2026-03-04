Tiểu đồng phim Tây du ký: Mỹ nhân đình đám đỗ 2 trường đại học, U60 vẫn độc thân

(VTC News) -

Nhiều năm trôi qua nhưng bộ phim Tây du ký 1986 vẫn được khán giả yêu thích. Mỗi vai diễn trong phim, từ chính đến phụ đều góp phần giúp bộ phim năm đó trở thành kinh điển. Trong đó có vai diễn tiểu đồng bên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân do diễn viên Hứa Tình đảm nhận.

Xuất thân danh giá, đỗ 2 trường đại học đình đám

Diễn viên Hứa Tình sinh năm 1969 tại thủ đô Bắc Kinh. Gia đình cô thuộc dòng dõi danh giá khi bố là quân nhân, mẹ là nghệ sĩ múa kiêm nhà biên kịch, người nhà có truyền thống trong ngành ngoại giao. Do bố mẹ thường xuyên đi công tác nên từ nhỏ, Hứa Tình được bà ngoại nuôi dạy. Tuổi thơ của cô là những ngày tháng chơi đùa ở khoảng sân của Học viên Ngoại giao Bắc Kinh.

Hứa Tình thời trẻ.

Ngay từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên có thành tích học tập nổi trội. Suốt những năm tháng đi học, cô luôn là học sinh giỏi. Sau đó, cô thi đỗ vào cả 2 trường đại học danh giá là Học viện Ngoại giao Bắc Kinh (theo nguyện vọng của gia đình) và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Tuy nhiên vì đam mê nghệ thuật, Hứa Tình quyết định theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Bước ngoặt bất ngờ từ vai phụ mờ nhạt

Trước khi thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Hứa Tình đã có vai diễn đầu đời trong Tây du ký 1986. Trong phim, cô vào vai tiểu đồng xuất hiện bên lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Nhân vật này ngày ngày ngồi quạt lửa tam muội luyện linh đan cà không có nhiều đất diễn, chỉ xuất hiện trong vài cảnh quay.

Thời điểm ấy, Hứa Tình mới chỉ 13 tuổi. Cô theo người thân là một cán bộ trong ngành ngoại giao đến đoàn phim để thêm trải nghiệm. Do hiếu kỳ, cô nhận lời tham gia vai diễn quần chúng này.

Hứa Tình thủ vai tiểu đồng của Thái thượng lão quân trong "Tây du ký 1986".

Đây là vai diễn nhỏ đến mức không có thoại, không được nhắc tên, chỉ đơn thuần là một tiểu đồng cầm quạt đứng hầu. Gương mặt tròn trĩnh, non nớt của cô bé năm ấy không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng khán giả. Nhưng nhiều năm sau, người ta mới vỡ lẽ rằng, bé gái ngày ấy chính là Hứa Tình, một trong những mỹ nhân nổi tiếng và được ngưỡng mộ bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau vai diễn nhỏ bé ấy, Hứa Tình dần nuôi dưỡng giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 1988, cô thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc về nghệ thuật biểu diễn.

Minh tinh danh giá của màn ảnh Hoa ngữ

Với vẻ đẹp dịu dàng, đậm nét phương Đông, Hứa Tình nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Năm 1990, cô tham gia vai diễn Lan Tú Nhi trong Vừa đi vừa hát, sau đó là phim Cuồng. Năm 1992, cô để lại dấu ấn khi được đề cử ở giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại LHP Bách Hoa.

Cũng từ đó, Hứa Tình thường xuyên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Dấu mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Hứa Tình khi vào vai Nhậm Doanh Doanh - “Thánh cô” trong Tiếu ngạo giang hồ (2001). Vai diễn không chỉ giúp cô chiếm trọn tình cảm khán giả mà còn trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho thế hệ người đẹp phim kiếm hiệp đầu những năm 2000.

Vai diễn trong "Tiếu ngạo giang hồ" giúp Hứa Tình nổi đình đám.

Sau Tiếu ngạo giang hồ, Hứa Tình vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và gây ấn tượng cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Khán giả từng thấy hình ảnh Hứa Tình là một Hiếu Trang Hoàng Hậu trong Sóng gió đại Thanh (2004), Tống Khánh Linh mạnh mẽ trong Đại Nghiệp Kiến Quốc (2009)...

Năm 2009, mỹ nhân nhận được hai giải thưởng lớn là giải "Nữ phụ xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Bách hoa và Liên hoan phim quốc tế Macau nhờ vai diễn trong Kiến quốc đại nghiệp.

Có sự nghiệp vẻ vang song đường tình duyên của Hứa Tình lại khá lận đận. Sau vài cuộc tình đổ vỡ, Hứa Tình quyết định sống độc thân, không con cái. Thỉnh thoảng, cô vướng tin đồn hẹn hò nhưng rồi cuối cùng vẫn một mình.

Khi được hỏi về hôn nhân, Hứa Tình thừa nhận đang sống đúng với mong muốn, một cuộc đời tự do, không ràng buộc và đầy trải nghiệm. Nữ diễn viên đình đám dành thời gian đi du lịch, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời như một cô gái mới đôi mươi.

Nhan sắc nữ diễn viên ở tuổi 57.

Ở tuổi U60, Hứa Tình vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái tự tin, trẻ trung đến khó tin. Khán giả gọi cô là “mỹ nhân không tuổi”, biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch pha lẫn quyến rũ.

Vài năm trở lại đây, Hứa Tình cũng ít tham gia đóng phim ảnh, chỉ góp mặt tại một số sự kiện.