Clip du khách nước ngoài đá gãy xương chú chó ở Đà Nẵng khiến dân mạng phẫn nộ

(VTC News) -

Clip người đàn ông đá chú chó khiến dân mạng phẫn nộ. (Nguồn: Đà Nẵng News)

Clip dài 24 giây ghi lại cảnh người đàn ông đang ngồi bấm điện thoại trong một không gian giống như cửa hàng, bỗng nhiên anh ta đứng bật dậy bước ra cửa, vung chân đá thật mạnh vào chú chó màu trắng đang nằm như đang sưởi nắng. Con vật bé nhỏ văng ra xa, đập mạnh vào cánh cửa rồi nện xuống đất cách đó một quãng, cho đến lúc video kết thúc vẫn không ngừng run rẩy đau đớn, trong khi kẻ hành hung thản nhiên bước ra ngoài.

Vụ việc được cho là xảy ra tại đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng), hình ảnh trên khi được chia sẻ tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Anh T., chủ spa ở đường An Thượng 3, chia sẻ với báo Tiền Phong rằng chó cưng của anh bị đá gãy 3 xương sườn. Chiều 7/3, có hai vị khách nước ngoài đến spa của anh, do lúc đó tiệm không có người nên họ ngồi đợi. Một người đang lướt điện thoại thì đột nhiên đứng dậy đi thẳng ra cửa, đá mạnh vào chú chó phốc mà gia đình anh T. nuôi nấng, cưng chiều nhiều năm.

Chú chó kêu thảm thiết, người đá nó thản nhiên, vị khách đi cùng bình thản ngồi trên ghế lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Cũng theo anh T., sau đó chú chó được đưa đi khám thú y, kết quả chụp phim cho thấy nó bị gãy 3 xương sườn. Vì nó quá nhỏ nên không thể bó bột, chỉ có thể chờ xương tự liền.

"Qua trích xuất camera và tìm hiểu hàng xóm xung quanh thì hai người này là du khách nước ngoài, nói tiếng Trung Quốc, khi tới spa của tôi còn kéo theo cả vali", anh T. nói thêm.

Trên các nhóm cộng đồng mạng xã hội, câu chuyện này có lượng tương tác lớn, gây bức xúc mạnh mẽ. Phần lớn ý kiến tỏ rõ sự bất bình trước hành vi bạo lực đối với động vật: "Một người đàn ông sức dài vai rộng lại đi trút giận lên con vật nhỏ bé, không có khả năng tự vệ bằng một cú đá tàn nhẫn như vậy. Hành động này không đơn thuần là thiếu ý thức"; "Đây là hành vi bạo hành động vật rõ ràng, không thể lấy bất cứ lý do gì để bào chữa. Xem clip mà mình giận sôi máu".

"Không thể tin được giữa ban ngày ban mặt, tại một cơ sở kinh doanh mà một vị khách lại có hành động hung hãn đến thế. Chú chó cảnh bị thương nặng nhưng vì quá nhỏ nên không thể bó bột, nghe mà xót xa vô cùng"; "Thật sự rùng mình trước cái cách hắn ta bật dậy chỉ để đá văng một chú chó đang nằm yên"...

Kết quả chụp X-quang xác định chú chó nhỏ bị gẫy 3 cái xương sường.

Thanh Huyền chia sẻ: "Nhìn chú chó đau đớn mà lòng quặn thắt, trong khi kẻ thủ ác vẫn ung dung như không có chuyện gì. Đây rõ ràng là nhà, 'em' chỉ nằm chơi như bao ngày nhưng không ngờ lại bị một đòn nặng khiến gãy cả xương sườn. Mong 'em' sớm bình phục và cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ rộng rãi để kẻ này không thể trốn tránh được sự trừng phạt của dư luận".

Không ít dân mạng mong sớm tìm ra danh tính của người đàn ông trong clip trên. "Cái giá của sự tàn nhẫn này không thể chỉ dừng lại ở việc bị cộng đồng mạng chỉ trích. Du khách đến Việt Nam thì phải tôn trọng luật pháp và các giá trị đạo đức tại đây. Hy vọng cơ quan chức năng tại Đà Nẵng sớm vào cuộc để làm rõ danh tính và buộc người này phải chịu trách nhiệm"; "Chủ tiệm nên trình báo sự việc với cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp, tránh tiền lệ xấu cho những hành vi bạo lực với vật nuôi trong tương lai".

Mỹ Anh chia sẻ: "Đáng sợ hơn cả là thái độ thản nhiên của người đi cùng, nhìn thấy sự việc mà vẫn dửng dưng lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Loại hành vi bạo lực này cần phải bị lên án mạnh mẽ và có biện pháp xử phạt hành chính, bắt đền bù thiệt hại để răn đe".

Quang Tuấn viết: "Camera ghi rõ mồn một, không thể để kẻ này rời đi mà không chịu bất cứ hình phạt hay sự răn đe nào. Chúng ta cần những biện pháp mạnh tay hơn với hành vi ngược đãi động vật, nhất là khi nó xảy ra ngay tại một cơ sở kinh doanh giữa lòng thành phố văn minh".

Ngoài ra, dân mạng cũng bày tỏ quan điểm người Việt Nam luôn chào mừng du khách có ý thức, nhưng với ai thiếu ý thức thì cần tẩy chay. Khánh Trang bình luận: "Đừng ai bảo 'chỉ là con chó thôi', đây là vấn đề về đạo đức. Tôi không chào đón những loại khách thiếu đạo đức và hung hãn như vậy, cần can thiệp quyết liệt để lấy lại công bằng cho chú chó cảnh kia".