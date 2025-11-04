Giống hệt cậu Vàng trong 'Tiệm phở anh Hai', chú chó nổi tiếng cõi mạng

(VTC News) -

Hai ngày vừa qua, tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm phở của anh Hai) do sinh viên Việt Nam phát triển đang gây nên cơn sốt. Trò chơi cuốn hút khán giả nhờ câu chuyện độc đáo, nhân vật thú vị cùng với những phần chơi hài hước mà không kém phần kịch tính.

Trong game, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính là nấu ăn, bán phở và thu tiền của khách, người chơi còn phải trông chừng chú chó vàng để nó không chạy ra đường. Nhiều người nhận định, việc phải luôn để mắt đến chú chó cứng đầu này còn khó khăn hơn cả công việc chính.

Cậu Vàng trong trò chơi có ngoại hình tương đồng giống chó sục bò ngoài đời thực.

Rất nhiều câu chuyện hài hước lúc "trông chó" được dân mạng chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận: "Mình cứ đang bê phở cho khách thì cậu Vàng lại chạy ra ngoài đường, đến mức phải gác lại hết công việc để chăm nom"; "Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một con chó giựt xích 500 lần một ngày như vậy"; "Không sợ quán vắng khách, chỉ sợ tiếng xe máy phi qua trộm chó. Mỗi lần nhạc hiệu mất chó vang lên là rơi nước mắt"...

"Chú chó trong trò chơi dễ dụ quá. Ông chủ quán phở mà phải vào chế độ 'canh chó sinh tồn', chẳng kịp chạy theo cốt truyện, chỉ có cả ngày ngồi trông chó thôi. Mấy anh thiết kế kiểu gì mà người ta ôm chó vào trong nhà đứng góc phòng rồi vẫn bị trộm vào giựt đi mất", Minh Quang bình luận.

Phan Tuấn chia sẻ: "Cố tình mở quán phở tồi tàn rồi mà vẫn không thoát khỏi sự tăm tia của dân trộm chó. Đúng là cái gì không dính trên người thì mất, cứ hở ra lại thấy mấy thằng đeo khẩu trang, phóng nhanh vượt ẩu cầm vợt chạy qua rồi. Chơi game vui nhất khoản canh chó, đoạn cuối còn tưởng sắp 'mồ côi' chó đến nơi, may có cái kết đẹp".

Bất ngờ hơn, dân mạng phát hiện ra chú chó tại một tiệm đồ nướng ở phường Đống Đa, Hà Nội có ngoại hình giống hệt Cậu Vàng trong trò chơi. Người chủ cho biết nó tên là Tam, thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò), nặng khoảng 9kg. Giống chó này có đặc điểm là phần đầu như hình quả trứng, mũi đen, lông ngắn, chân ngắn, mập mạp, dễ thương. Mức giá dao động 15-17 triệu đồng/con.

Dân mạng nhận xét chú chó Tam ở phường Đống Đa, Hà Nội có ngoại hình giống hệt cậu Vàng trong game "Tiệm phở anh Hai".

Hình ảnh chó Tam nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một số thực khách còn đến quán để gặp "cậu Vàng ngoài đời thực".

Bách Nguyễn chia sẻ: "Chú chó tại phường Đống Đa trông như từ trong trò chơi bước ra vậy, vừa đáng yêu, vừa ù lỳ lại còn thân thiện với người nữa, thế này thì chủ quán cũng phải nhọc công trông chừng không kém gì nhân vật 'anh Hai' trong quán phở. Khách hàng đến ăn đều lăm le bế chú chó về mất tiêu".

Huy Hoàng viết: "Chủ quán bán đồ nướng, bảo sao chú chó cưng cứ béo lăn quay. Hôm nào tôi cũng phải sắp xếp chạy qua vuốt ve thử chú chó xem có thân thiện như lời đồn không. Tôi nghe bảo giống Bull thường hung dữ nhưng nhìn em này cưng thật sự".

Nhiều người bình luận việc quán bỗng dưng nổi tiếng nhờ chú chó cưng: "Bán đồ nướng cả năm ít ai biết, chú chó lên mạng cái cả nước hay. Quả này in cậu Vàng lên biển quảng cáo là hợp lý thu hút thực khách mê game ghé thăm nườm nượp".

Tài Thu hài hước: "Ông chủ quán nhớ xích con chó cho chắc vào nhé. Giờ chú chó thành người nổi tiếng rồi hở ra lại thấy mấy thanh niên đeo khẩu trang cầm vượt đứng ở cửa là lo lắng lắm nhé. Tôi cũng nghi ông chủ quán này đôi khi chính là nhà phát triển game bí ẩn mà cộng đồng mạng đang truy tìm lắm nhé".

Lấy bối cảnh thuần Việt Nam, "Tiệm phở anh Hai" mô phỏng công việc kinh doanh tại tiệm phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng cũ (Hà Nội). Nhiều người chơi có cảm giác vô cùng thân quen khi trải nghiệm. Không ít người kỳ vọng sẽ có thêm nhiều trò chơi Việt Nam như vậy.

Hoàng Dung bình luận: "Việt Nam mình có rất nhiều chất liệu văn hóa hay, tốt, đẹp để làm thành các sản phẩm trò chơi. Tôi cũng rất mong có thêm nhiều nhà phát triển trò chơi tâm huyết, sáng tạo để có thể tận dụng hết chất liệu tạo nên những dòng game mà 'người Việt làm cho cả thế giới chơi'. Chắc chắn sự thông minh, sáng tạo, cần cù thì người dân Việt Nam không thua bất cứ quốc gia nào trên thế giới".