Chuỗi hoạt động văn hoá đặc sắc tại Đại lễ Vesak 2026 ở Đà Lạt

Đại lễ Phật đản (Vesak) Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 sẽ diễn ra tại phường Xuân Hương, Đà Lạt từ ngày 23-25/5, kèm chuỗi hoạt động mở rộng đến hết ngày 1/6.

Tại khu vực Rừng Thông, triển lãm tranh Con đường giác ngộ sẽ diễn ra từ ngày 23-25/5, mở cửa từ 7h đến 21h mỗi ngày. Không gian trưng bày giới thiệu 30 tác phẩm canvas cỡ lớn tái hiện năm chương quan trọng trong cuộc đời Đức Phật.

Thư pháp của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được trưng bày tại không gian “Kinh Phật – Lời Tổ” đặt tại Quảng trường Lâm Viên.

Điểm đặc biệt của triển lãm là mỗi tác phẩm đều tích hợp mã QR audio thuyết minh, cho phép khách tham quan vừa dạo bước giữa rừng thông Đà Lạt vừa lắng nghe câu chuyện phía sau từng bức tranh. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một trong những không gian nghệ thuật mang tính trải nghiệm nổi bật nhất mùa Vesak năm nay.

Một điểm nhấn nghệ thuật khác của Vesak 2026 là không gian trưng bày thư pháp Phật giáo “Kinh Phật – Lời Tổ” đặt tại Quảng trường Lâm Viên.

Triển lãm quy tụ hơn 100 tác phẩm thư pháp Quốc ngữ của nhiều tên tuổi nổi bật, trong đó có các tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng Giới Đức cùng hơn 30 thư pháp gia trên cả nước. Nhiều tác phẩm được tuyển chọn từ chương trình sáng tác chào mừng Đại lễ Vesak 2026.

Không gian trưng bày rộng khoảng 200m², mở cửa liên tục từ 8h đến 21h30 trong ba ngày 23-25/5. Bên cạnh hoạt động thưởng lãm, công chúng còn có cơ hội trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân qua khu vực “Viết thư pháp tại chỗ”, nơi các thư pháp gia biểu diễn sáng tác và viết tặng chữ cho khách tham quan.

Tối 23/5, Lễ thắp sáng 7 đóa sen diễn ra từ 18h30 với bảy mô hình sen khổng lồ cao từ 2-2,5 mét đồng loạt phát sáng tại khu vực Quảng trường Lâm Viên và hồ Xuân Hương. Chương trình kết hợp âm nhạc đồng ca, ánh sáng nghệ thuật và không gian mở giữa trung tâm thành phố.

Tiếp nối là Chương trình âm nhạc chào mừng Đại lễ Phật Đản 2026 diễn ra tối 24/5 tại sân khấu mặt nước Thủy Tạ. Đêm nghệ thuật mang chủ đề hòa bình – từ bi – sẻ chia, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương, Hồng Liên, Khánh Hòa, Nguyễn Quang Hưng cùng các nghệ sĩ trẻ và vũ đoàn Emmy.

Sân khấu được thiết kế trên mặt nước, khán giả trải dài dọc bờ hồ Xuân Hương, tạo nên không gian trình diễn mở đặc trưng của Đà Lạt. Ban tổ chức đánh giá đây sẽ là một trong những điểm nhấn thị giác nổi bật nhất mùa Vesak 2026.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Vesak 2026 còn mở ra nhiều không gian tương tác cộng đồng như khu ẩm thực chay miễn phí, hoạt động viết điều muốn buông bỏ trên giấy sinh học tan trong nước tại hồ Xuân Hương, hay “Phiên chợ 0 đồng – Chia sẻ yêu thương” trao tặng 1.000 phần quà cho người dân khó khăn vào sáng 25/5.

Khép lại chuỗi hoạt động là hai đêm diễu hành xe hoa 30 và 31/5 với khoảng 50 xe hoa LED đi qua các tuyến phố trung tâm Đà Lạt, mang không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố.

Theo ban tổ chức, phần lớn chương trình mở cửa tự do, hướng tới việc biến Vesak 2026 không chỉ là một đại lễ tôn giáo mà còn là mùa nghệ thuật cộng đồng dành cho tất cả người dân và du khách khi đến với Đà Lạt cuối tháng 5.