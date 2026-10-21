Một khách hàng trúng độc đắc Vietlott hơn 31 tỷ đồng

Theo kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.578 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (21/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 31.281.381.500 đồng (gần 31,3 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.578 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối nay chứa dãy số may mắn 04 - 10 - 14 - 22 - 25 - 44.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 31 tỷ đồng.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền gần 3,13 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh hơn 28 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.578 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào hôm nay, ngoài giải Jackpot trị giá hơn 31 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 63 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.882 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 28.104 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.