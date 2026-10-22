Ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất, bất động sản hưởng lợi gì?

(VTC News) -

Anh Nguyễn Văn Anh, một nhân viên môi giới bất động sản ở Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, qua tiếp xúc với nhiều khách hàng, có thể thấy việc lãi suất cho vay mua nhà đang giảm đã tác động đến tâm lý người mua, giúp họ cởi mở hơn khi tham khảo thị trường và quyết định xuống tiền.

Từ đó anh cho rằng thị trường sẽ sớm sôi động trở lại. Hiện các giao dịch mua bán chỉ tập trung ở các khu vực có quy hoạch rõ ràng và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng tốt. Một trong những nguyên nhân chính là người mua vẫn đang chờ đợi lãi suất hạ sâu hơn nữa để xuống tiền.

“Nhiều sản phẩm bất động sản trên thị trường tuy có mức giá khá tốt nhưng vẫn chưa tìm được khách mua do lãi suất vay nhà ở mức cao, người dân lo ngại áp lực tài chính lớn. Khi lãi suất hạ nhiệt, chắc chắn tới đây, nhiều khách hàng sẽ tranh thủ chốt các sản phẩm này”, anh Văn Anh dự báo.

Cũng theo anh, việc ngân hàng giảm lãi suất là một trong những yếu tố có thể kích thích dòng tiền quay trở lại bất động sản, giúp thị trường sớm nhộn nhịp. “Khi lãi suất giảm, thị trường bất động sản sẽ sôi động lên. Đây dường như đã là quy luật từ trước đến nay”, anh Văn Anh nói.

Lãi suất giảm, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, các chuyên gia bất động sản cũng nhận định rằng việc nhiều ngân hàng gần đây giảm lãi suất, kéo dài thời gian cố định lãi suất vay mua nhà là tín hiệu vui đối với người có nhu cầu ở thực.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam, cho biết, dữ liệu thị trường cho thấy nhu cầu tiếp cận tín dụng của người mua nhà vẫn ở mức cao, song các quyết định tài chính lại trở nên thận trọng hơn.

Theo khảo sát, 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà nhưng 91% trong số đó chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản. Phần lớn người mua cũng mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng, bao gồm cả gốc và lãi, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát cho biết sẵn sàng vay mua nhà nếu lãi suất dưới 9%.

Vì thế khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch bất động sản thường chậm lại do người mua phải cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Trong bối cảnh này, các chủ đầu tư và sàn giao dịch chú trọng điều chỉnh chiến lược phát triển và bán hàng. Bên cạnh việc chứng minh chất lượng thực tế của dự án, đặc biệt là hạ tầng và tiện ích, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chính sách thanh toán linh hoạt phù hợp với từng nhóm khách hàng. Việc áp dụng các gói hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất trong thời gian dài sẽ góp phần nâng cao khả năng chi trả của người mua nhà.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Cường, Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, nhấn mạnh, động thái hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng thời điểm hiện nay chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên đây vẫn là một bài toán khó, đòi hỏi các ngân hàng cần lộ trình rõ ràng về mức giảm, thời gian giảm lãi suất để có thể thực sự kích thích lại nhu cầu giao dịch trên thị trường.

Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính - ngân hàng, phân tích, việc các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất sẽ giúp chi phí vốn hợp lý hơn, hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, đồng thời có thêm điều kiện cơ cấu lại nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ những dự án đủ điều kiện triển khai. Sự phục hồi của thị trường bất động sản cũng có khả năng lan tỏa tích cực đến xây dựng, vật liệu, nội thất, dịch vụ tài chính và việc làm.

Với người dân, việc lãi suất cho vay giảm làm nhẹ bớt chi phí trả nợ khi mua nhà, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tiếp cận tín dụng.

Tuy nhiên, để những chuyển biến này tạo thành động lực phục hồi bền vững, cần nhìn nhận lãi suất trong mối quan hệ tổng thể với thu nhập, sức mua, nguồn cung nhà ở và sự ổn định của nền kinh tế. Vì thế, điều quan trọng không chỉ là tạo điều kiện để dòng vốn được khơi thông, mà còn là hướng dòng vốn đến những dự án có tính khả thi, đáp ứng nhu cầu thực và tạo ra giá trị kinh tế lâu dài.

Có nên mua nhà lúc này?

Theo ông Nguyễn Quang Huy, lãi suất thuận lợi hơn có thể mở ra cơ hội cho người có nhu cầu mua nhà nhưng quyết định cuối cùng cần xuất phát từ điều kiện tài chính thực tế và kế hoạch dài hạn của mỗi gia đình.

Chuyên gia khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản khi mua nhà để hạn chế rủi ro tài chính. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Với người mua nhà để ở, nếu có nguồn thu nhập tương đối ổn định, vốn tự có phù hợp, khoản trả nợ nằm trong khả năng chi trả và lựa chọn được bất động sản có pháp lý rõ ràng, mức giá hợp lý thì đây có thể là thời điểm đáng cân nhắc để tìm hiểu, so sánh và thương lượng. Ngược lại, những trường hợp phải vay quá nhiều, thu nhập chưa chắc chắn hoặc kỳ vọng giá bất động sản tăng nhanh để bù đắp chi phí vốn cần thận trọng hơn.

Người mua nên chủ động dự phòng các khoản chi tiêu phát sinh, tính toán khả năng trả nợ trong kịch bản lãi suất tăng trở lại và tránh để nghĩa vụ vay vốn ảnh hưởng quá lớn đến chất lượng cuộc sống.

Với nhà đầu tư, bên cạnh triển vọng tăng giá, cần đánh giá giá trị thực, khả năng khai thác cho thuê, tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng khuyến nghị người dân không nên vay quá 50% giá trị tài sản để hạn chế rủi ro tài chính. Theo phân tích của VARS, với đặc thù sử dụng đòn bẩy nợ vay lớn, bất động sản là kênh đầu tư bị ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất do biến động lãi suất.

Trong quá khứ, thị trường bất động sản từng trải qua chu kỳ suy giảm mạnh 2011 - 2013 khi lãi suất cho vay vượt ngưỡng 18-20%/năm, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đã phải bán tháo tài sản để cắt lỗ, khiến thị trường “đóng băng” kéo dài, giá nhà đất nhiều khu vực, kể cả khu trung tâm giảm 30 - 40%.

Theo VARS, một phần nguyên nhân đến từ tâm lý đầu tư dựa vào vốn vay ngắn hạn, trong khi dự án và tài sản bất động sản có chu kỳ đầu tư dài, khi chi phí vốn tăng đột ngột, dòng tiền bị đứt gãy, rủi ro mất thanh khoản gần như không thể tránh khỏi.