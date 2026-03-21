Sau phiên giảm 51 điểm, chứng khoán tuần tới diễn biến thế nào?

“Với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi các yếu tố bất định vẫn tiếp diễn có thể sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp lên doanh nghiệp, nền kinh tế và từ đó tạo áp lực lớn lên thị trường chứng khoán. Điều này đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư”, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Nhận định về thị trường tuần tới, ông Quang cho rằng, áp lực bán vẫn đang áp đảo, đặc biệt ở nhóm vốn hóa lớn (blue-chips), làm yếu đà hồi phục.

Cùng với đó, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bao tâm lý nhà đầu tư bị tác động nặng nề bởi các thông tin vĩ mô quốc tế, áp lực bán ròng từ khối ngoại, và căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Trước dự báo về thị trường tuần tới, ông Quang cũng đưa ra chiến lược đầu tư, trong đó đối với nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế bắt đáy, ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu, giữ tiền mặt để chờ thị trường ổn định.

“Với các nhà đầu tư dài hạn, chỉ nên giải ngân từng phần với các cổ phiếu cơ bản tốt khi định giá về vùng hấp dẫn, tránh "đu" theo các nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn”, ông Quang nói.

Về lựa chọn nhóm ngành quan tâm, các chuyên gia nhận định, dù thị trường chung tiêu cực, các nhóm có câu chuyện riêng như bán lẻ, ngân hàng và hóa chất vẫn có thể thu hút dòng tiền nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 khả quan.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên bắt đáy. (Ảnh minh họa)

Còn ông Đào Minh Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI Research) nhận định, nếu xét riêng yếu tố chiến sự, theo đánh giá của SSI Research, những diễn biến xấu nhất đã phần nào xảy ra. Nếu không có thêm các bên lớn nào tham gia, nhiều khả năng xung đột đang tiến gần đến giai đoạn cao trào và tác động tiêu cực sẽ dần giảm trong thời gian tới.

“Do đó, trong ngắn hạn thị trường có thể phục hồi, nhưng trung hạn sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ. Kịch bản chung là thị trường có thể dao động giằng co, thậm chí tiếp tục điều chỉnh, ông Châu nhận định.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng, nhà đầu tư không nên quá tiêu cực.

“Điều quan trọng là cần xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng, dựa trên các doanh nghiệp có nền tảng tốt. Trước khi các yếu tố bất ổn gia tăng, chúng tôi đã duy trì tỉ trọng tiền mặt khoảng 15-20%.

Trong thời gian tới, nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh do yếu tố ngắn hạn, có thể tận dụng để giải ngân phần tiền mặt này nhằm nâng tỉ trọng cổ phiếu. SSI Research không khuyến nghị sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn này, vì biến động lớn có thể gây rủi ro cao cho danh mục. Quan trọng nhất là nhà đầu tư cần có kịch bản rõ ràng và hành động theo kịch bản đó, để tránh tâm lý hoảng loạn khi thị trường biến động mạnh, như phiên giảm hơn 50 điểm hôm qua”, ông Châu nhận định.

Xu hướng tăng trưởng tích cực

Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế diễn ra ngày hôm qua (20/3), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết, dù kinh tế - tài chính toàn cầu biến động phức tạp, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì ổn định và xu hướng tăng trưởng tích cực. Quy mô vốn hóa tiếp tục mở rộng, thanh khoản duy trì ở mức khả quan, cơ sở nhà đầu tư ngày càng đa dạng. Hệ thống các định chế trung gian được củng cố về tài chính, quản trị và công nghệ; khung pháp lý tiếp tục hoàn thiện, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Những kết quả này đạt được nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các cơ quan quản lý và sự đồng hành của các thành viên thị trường. Bước vào giai đoạn 2026-2030, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, thị trường vốn - đặc biệt là thị trường chứng khoán - được xác định cần phát huy mạnh mẽ vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu, UBCKNN đề ra hai nhóm giải pháp trọng tâm: phát triển nguồn cung và phát triển cầu đầu tư.

Về nguồn cung, các giải pháp tập trung hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn, mở rộng quy mô thị trường trên cả ba cấu phần cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh, đồng thời phát triển các sản phẩm mới.

Về cầu đầu tư, trọng tâm là phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân. Cùng với đó là tăng cường giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường.

Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh, để các giải pháp triển khai hiệu quả trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều biến động, cần sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, cùng với sự chủ động của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại hội nghị, các thành viên thị trường cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức dịch vụ chứng khoán kiến nghị nâng cao năng lực công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thu hút dòng vốn quốc tế, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường.

Thị trường có thêm một tuần giảm điểm khá mạnh khi chịu sức ép chung bởi diễn biến khó lường ở Trung Đông. Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển khi tìm kiếm cơ hội T+ ở các cổ phiếu nhỏ, trong khi tiếp tục bán giá thấp nhiều mã thuộc nhóm dầu khí, hóa chất. Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 48,43 điểm (-2,85%), xuống 1.647,81 điểm. Như vậy, tổng cộng VN-Index đã có liên tiếp ba tuần giảm, mất hơn 230 điểm. Thanh khoản khớp lệnh trong tuần qua sụt giảm đáng kể khi thấp hơn 27% so với tuần trước. Theo đó, khối lượng giao dịch bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 891 triệu cổ phiếu/phiên, giảm gần 25% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.130 tỷ đồng/phiên, giảm gần 22%.