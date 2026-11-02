Lý do CLB Thanh Hóa buộc phải thay HLV trưởng

(VTC News) -

Ông Mai Xuân Hợp rời vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa sau vòng 6 V.League 2026-2027. Nhà cầm quân này không đáp ứng được điều kiện về chứng chỉ theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Ngày 7/9/2026, VPF và VFF đồng ý cho CLB Thanh Hóa thời gian 60 ngày để khắc phục tiêu chí cấp phép liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng. Dù vậy, đến hết thời hạn này, đội bóng xứ Thanh và huấn luyện viên Mai Xuân Hợp không kịp đáp ứng.

HLV Mai Xuân Hợp dẫn dắt CLB Thanh Hóa thành công.

Tại vòng 1, đội bóng xứ Thanh vẫn đăng kí ông Mai Xuân Hợp với chức danh huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên đây chỉ là phương án tạm thời. Người nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng ở các đội bóng tại V.League được yêu cầu phải có chứng chỉ cấp cao nhất do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấp (AFC Professional Coaching Diploma hay AFC Pro-Diploma), hoặc tương đương (của các liên đoàn châu lục khác).

Đây cũng là tiêu chí để cấp phép cho đội bóng thi đấu tại V.League.

Theo yêu cầu từ VFF và VPF, trận đấu với Hà Tĩnh sẽ là thời điểm cuối cùng để câu lạc bộ Thanh Hóa điều chỉnh việc đăng kí chức danh huấn luyện viên trưởng. Sau trận này, họ buộc phải sử dụng một nhà cầm quân đủ điều kiện.

Hiện nay, câu lạc bộ Thanh Hóa tính đến nhiều phương án thay thế bao gồm cả các huấn luyện viên ngoại, mục đích cuối cùng vẫn là đảm bảo tiêu chí của VFF về người có chứng chỉ cao nhất của AFC. HLV Mai Xuân Hợp vẫn là người chịu trách nhiệm chính về mặt chuyên môn. Người thay thế ông Hợp phải lập tức có mặt trong khu vực kĩ thuật của Thanh Hóa ngay từ vòng 7.

Trong thời gian tới, ông Hợp sẽ bắt đầu khóa học bằng Pro và sớm trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Thanh.

Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp được bổ nhiệm dẫn dắt Thanh Hóa từ vòng 10 V.League 2025/26. Cựu tuyển thủ Việt Nam cho thấy năng lực chuyên môn ấn tượng, chèo lái thành công “con tàu đắm” Thanh Hóa trụ hạng. Nhiều thời điểm, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp chỉ có trong tay 16-17 cầu thủ nhưng vẫn đánh bại các đối thủ mạnh hơn.

Việc trưởng thành từ chính lò đào tạo trẻ câu lạc bộ, từng dẫn dắt nhiều thế hệ cầu thủ giúp ông Hợp “hói” vận dụng tối đa sức mạnh của đội bóng.