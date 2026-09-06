CLB Thanh Hóa chiêu mộ tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Mali

(VTC News) -

Theo đó, CLB Thanh Hóa vừa kí hợp đồng và hoàn tất thủ tục đăng kí thi đấu cho tiền đạo Saliou Guindo. Cầu thủ này sinh năm 1996 và từng được triệu tập lên đội tuyển Mali vào năm 2022 để tham dự vòng loại World Cup khu vực châu Phi.

Thời điểm này, anh là đồng đội của Yves Bissouma - người từng nhiều năm thi đấu cho Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh. Cùng thi đấu với Guindo trong đội hình Mali còn có Abdoulaye Doucouré (từng thi đấu cho Everton), Aliou Dieng (Valencia).

Saliou Guindo gia nhập CLB Thanh Hóa.

HLV trưởng Mohamed Magassouba ưu ái đưa Guindo vào sân trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2 phút. Dẫu vậy, anh vẫn là tiền đạo chất lượng và được xem như trụ cột của CLB Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Ngoài ra, đội bóng xứ Thanh còn đặt niềm tin vào tiền đạo cánh Matheus Martins (Brazil) và Di Mateo (Croatia).

Thanh Hóa vừa trải qua giai đoạn nhiều khó khăn nhưng vẫn thi đấu kiên cường và trụ hạng thành công.

Cùng với những thay đổi về nhân sự lãnh đạo, CLB điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu. Logo mới sử dụng các chi tiết liên quan đến những biểu tượng văn hóa, lịch sử của địa phương như trống đồng Đông Sơn và Thành Nhà Hồ. Đội bóng lựa chọn khẩu hiệu “Mỗi nhịp bóng, triệu trái tim”.

Dù có sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ trong mùa giải 2026/27, tên chính thức của đội bóng được giữ là Thanh Hóa, không gắn tên doanh nghiệp tài trợ.

Theo định hướng được công bố, CLB hướng đến phục vụ, đem lại giá trị cho cộng đồng, lan tỏa hình ảnh người Thanh Hóa thông qua bóng đá, đào tạo trẻ, nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp cho các tài năng xứ Thanh.

Ở ngày ra quân, CLB Thanh Hóa sẽ đối đầu với SHB Đà Nẵng - đối thủ nhiều duyên nợ trong những năm vừa qua. Bất chấp khó khăn ở quãng thời gian chuẩn bị mùa giải mới, Thanh Hóa vẫn đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày tân chủ tịch Lê Xuân Tưởng ra mắt người hâm mộ V.League.