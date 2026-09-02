CLB Thanh Hóa chiêu mộ một loạt cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

(VTC News) -

Theo đó, tiền vệ Ngô Đức Hoàng đã chính thức gia nhập đội bóng xứ Thanh theo bản hợp đồng chuyển nhượng từ Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô đồng ý bán đứt tiền vệ này với khoản phí được cho là “phù hợp” với tình hình của hai bên.

Ngô Đức Hoàng từng được triệu tập lên đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Anh để lại dấu ấn ở nhiều cấp độ trẻ như U15 và U17 Việt Nam. Tuy nhiên, Đức Hoàng lại ít có cơ hội thể hiện ở Hà Nội FC. Chỉ đến khi gia nhập Thanh Hóa ở nửa cuối mùa giải vừa qua, cầu thủ sinh năm 2002 mới có dịp khẳng định năng lực.

Ngô Đức Hoàng gia nhập CLB Thanh Hóa.

Để tăng cường lực lượng cho tuyến giữa, HLV Mai Xuân Hợp vừa ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Phú, một cựu tuyển thủ U23 Việt Nam. Sinh ra tại Thanh Hóa nhưng trưởng thành từ lò đào tạo PVF, Trọng Phú từng hai lần khoác áo đội bóng quê hương nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Mùa giải vừa qua, Trọng Phú chơi cho CLB Bình Dương. Người hâm mộ kỳ vọng rằng lần trở lại này, Trọng Phú sẽ thể hiện được bản thân và giúp Thanh Hóa trụ hạng.

Ngoài ra, CLB Thanh Hóa còn đặt niềm tin vào Đoàn Tuấn Cảnh - cầu thủ đa năng có thể vừa đá tiền vệ trung tâm, vừa chơi hậu vệ cánh. Tuấn Cảnh sinh năm 1998, từng là nhân tố quan trọng của Bình Dương.

Trong một động thái khác, đội bóng xứ Thanh mượn thủ môn Hồ Tùng Hân từ SHB Đà Nẵng. Tùng Hân được HLV Kim Sang-sik triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 33 nhưng anh vắng mặt vào giờ chót vì chấn thương gặp phải ở đội chủ quản. Tùng Hân từng thi đấu cho Balestier Khalsa ở giải vô địch quốc gia Singapore.

Cũng trong bản danh sách tạm thời, Thanh Hóa mới chỉ có một ngoại binh là Abdurakhmanov Odilzhon Alisherovich - Quả bóng Bạc Kyrgzystan 2024. Nhưng theo tìm hiểu của Báo Điện tử VTC News, CLB Thanh Hóa đã có đủ 4 ngoại binh cho mùa giải mới.

Ở vòng 1 V.League, CLB Thanh Hóa sẽ chạm trán SHB Đà Nẵng trên sân nhà.